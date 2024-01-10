Их захватила РФ: сколько журналистов в плену и что делают для их освобождения

По состоянию на сегодняшний день во вражеском плену находится по меньшей мере 25 журналистов. Они выполняли свою работу и не должны туда попасть.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Работа должна быть комплексной

По словам Юрчишина, одно из важных направлений работы – это поиск механизмов активизации освобождения пленных журналистов.

"У нас более 25 ваших коллег сейчас находятся в плену по последним данным. Это не комбатанты, это журналисты, выполнявшие свою работу, и, по цивилизованным правилам ведения войны, не должны быть в плену в принципе, но факт есть факт. Мы понимаем, насколько Россия не цивилизована и вообще попрала любые права человека", – сказал Юрчишин.

Очень важно, как отмечает он, привлечение международного сообщества для привлечения внимания к увольнению журналистов. Кроме того, нужно готовить компонент об ответственности в Международном уголовном суде за преступления против свободы слова и журналистов. Вероятно, ужесточение такой ответственности должно происходить через уточнение ряда понятий в украинском законодательстве.

Напомним, Россия удерживает журналиста Сергея Цигипо. Его жене прислали его акростихи о плену.

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