Их жизнь оборвал авиаудар: истории пяти работниц центра профилактики болезней в Изюме

Последствия российского авиаудара по Изюму 29 октября 2026 года.

Реклама

Пять работниц филиала Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней погибли в результате российского авиаудара по Изюму. После деоккупации города они одними из первых вернулись к работе, собственноручно расчищали поврежденные помещения и восстанавливали лаборатории. Теперь коллеги вспоминают их как преданных своему делу специалистов, а родные переживают невосполнимую утрату.

О погибших сообщили Министерство здравоохранения Украины на официальной странице Facebook и журналисты «Общественное Харьков».

Реклама

Валентина Прус: 55-летняя лаборантка с многолетним опытом работы

Валентине Прус было 55 лет. С 2021 года она работала лаборанткой санитарно-гигиенической лаборатории Изюмского филиала центра, а до этого в железнодорожной и городской больницах Изюма. У женщины остались мужчина и дочь.

Реклама

Директор Изюмского центра первичной медико-санитарной помощи Юлия Вродинская знала Валентину еще с 2004 года. За это время они не раз пересекались во время работы в медицинской сфере. Вродзинская вспоминает ее как ответственную, внимательную и отзывчивую специалистку, которую уважали и коллеги, и люди, которые приходили на профилактические осмотры.

«Валентина пользовалась уважением и среди коллег, и среди приходивших на профосмотры людей. Она была профессионалом по этому делу. Всегда относилась к другим в коллективе с пониманием, отзывчивостью, поддержкой», — рассказала Юлия Вродзинская.

За годы работы Валентина стала опытной специалистом, хорошо знавшей свое дело. Она проводила медицинское освидетельствование работников железной дороги, а после деоккупации Изюма вернулась к работе и присоединилась к восстановлению учреждения.

© Міністерство охорони здоров'я України

Анжела Прохорцева: бухгалтер, мама троих детей, которая погибла во время телефонного разговора

Анжеле Прохорцевой было 54 года. Она работала бухгалтером Изюмского филиала центра и воспитывала троих детей — старшего сына, 19-летнюю дочь и 11-летнего младшего сына.

Реклама

Коллеги вспоминают Анжелу как ответственную, внимательную к деталям и добросовестную работницу, тщательно относившуюся к своим обязанностям.

Особенно трагичны обстоятельства ее гибели. В день российского удара Анжела разговаривала по телефону с коллегами областного центра.

«В день трагедии Анжела разговаривала по телефону с коллегами областного Центра. Во время разговора они услышали свист российской авиабомбы, услышали, как женщина пыталась спастись, а затем связь оборвалась», — сообщили в Минздраве.

Еще одной страшной деталью трагедии стали обстоятельства, при которых родные узнавали о гибели женщин. По словам Юлии Вродзинской, мужчины Валентины и Анжелы самостоятельно доставали своих жен из-под завалов.

Реклама

«Мужчины Валентины и Анжелы сами выкапывали своих женщин из-под завалов. Приходил муж Анжелы и рассказывал, как их доставал», — рассказала Вродинская.

Виктория Прокопенко: 36 лет работы в санитарно-эпидемиологической службе

Виктории Прокопенко было 58 лет. Она посвятила 36 лет санитарно-эпидемиологической службе и возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию Изюмского филиала центра. Еще со школьных лет Виктория мечтала стать врачом.

Коллеги вспоминают ее как высококлассную специалист, хорошего и отзывчивого человека. Благодаря многолетнему опыту, Виктория хорошо знала работу лаборатории и ее значение для здоровья жителей общины.

3 ноября женщине должно было исполниться 59 лет. У нее остались муж, дочь и внук.

Юлия Довженко: почти 38 лет в бактериологической лаборатории

Юлии Довженко было 56 лет. Около 38 лет она проработала лаборанткой бактериологической лаборатории, посвятив этой работе большую часть своей профессиональной жизни.

Ее работа требовала внимательности, точности и ответственности. Юлия являлась частью коллектива, который обеспечивал работу лаборатории и помогал контролировать распространение инфекционных заболеваний.

После деоккупации Изюма работники центра возвращались к работе и восстанавливали поврежденные помещения. Юлия также присоединилась к этому процессу.

2 ноября ей должно было исполниться 57 лет. У женщины остались муж, сын, две внучки и сестра.

Елена Грищенко: уборщица, ставшая неотделимой частью коллектива

Елене Грищенко было 58 лет. Она работала уборщицей служебных помещений Изюмского филиала центра и заботилась о чистоте и надлежащих условиях для работы коллег.

Хотя Елена присоединилась к коллективу относительно недавно, она быстро стала его неотъемлемой частью. Ее труд был важным для ежедневной работы учреждения, а коллеги воспринимали его как свое.

Юлия Вродзинская, вспоминая погибших работниц, подчеркнула, что все они ответственно относились к своим обязанностям и продолжали работать даже в сложных условиях.

«Хотелось бы, чтобы память о них была. Люди были очень ответственными и фактически были на работе, выполняли свои обязанности до последнего», — сказала Вродинская.

Удар по Изюму 29 октября: российская авиабомба разрушила пятиэтажку

Напомним, днем 29 октября российские войска нанесли удар по Изюму Харьковской области. Оккупанты атаковали город тремя управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, нанеся значительные разрушения: конструкции были повреждены с первого до пятого этажа.

После попадания началась поисково-спасательная операция. Спасатели разбирали завалы и искали людей, которые могли оказаться под обломками дома. В результате российской атаки ранения получили 14 человек. Всех пострадавших доставили в больницу. О последствиях обстрелов сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Именно в результате авиаудара погибли пять работниц Изюмского филиала Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней. Женщины находились на рабочем месте, когда российская авиабомба попала в здание.

Новости партнеров

Новости партнеров