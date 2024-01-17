"Или работай, или воюй": Зеленский считает, что в Украине нельзя просто "дышать воздухом"

Украинский президент напомнил, что зарплата одного военного ВСУ – это налоги 6-8 работающих украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все военнообязанные мужчины, находящиеся за границей, должны вернуться в Украину, где они будут либо воевать, либо работать.

Об этом он говорил на встрече по итогам Международного экономического форума в швейцарском Давосе.

“Это вопрос закона и справедливости. Если ты лицо мобилизационного возраста, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать. Я приводил этот пример, в Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы в войне. Потому ты или работаешь, или воюешь”, — подчеркнул президент.

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Зеленский также напомнил, что зарплата одного военного — это налоги от 6-8 работающих украинцев.

"Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги", — сказал президент.

Напомним, украинское правительство решило изменить порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ограничения по этому вопросу были отменены.

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