"Или сотрудничаешь, или идешь в подвал": мэр временно оккупированного Скадовска уехал из города из-за угроз оккупантов

"Или сотрудничаешь, или идешь в подвал": мэр временно оккупированного Скадовска уехал из города из-за угроз оккупантов

По словам мэра, ситуация в городе существенно не изменилась, он находится на постоянной связи с заместителями.

Мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев выехал из города из-за многочисленных угроз со стороны российских захватчиков.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно "или сотрудничаешь, или идешь в подвал". Однозначно, пользы от мэра в камере немного", — пояснил Яковлев.

По его словам, он находится в безопасном месте, на постоянной связи с заместителями. Исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Работа в городе и общине налажена, все пока без существенных изменений", — отметил мэр города.

Так, уже планируется выплата работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля.

"Украина велика и неделима. Все нацелены и работают на победу, которая непременно будет", — написал Яковлев.

Напомним, ранее Александр Яковлев сообщал, что ситуация в городе контролируется, однако по территории общины постоянно перемещаются российские военные.

Читайте также: