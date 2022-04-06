"Или сотрудничаешь, или идешь в подвал": мэр временно оккупированного Скадовска уехал из города из-за угроз оккупантов

По словам мэра, ситуация в городе существенно не изменилась, он находится на постоянной связи с заместителями.
Мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев выехал из города из-за многочисленных угроз со стороны российских захватчиков.
Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.
"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно "или сотрудничаешь, или идешь в подвал". Однозначно, пользы от мэра в камере немного", — пояснил Яковлев.
По его словам, он находится в безопасном месте, на постоянной связи с заместителями. Исполком продолжает работать в дистанционном режиме.
"Работа в городе и общине налажена, все пока без существенных изменений", — отметил мэр города.
Так, уже планируется выплата работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля.
"Украина велика и неделима. Все нацелены и работают на победу, которая непременно будет", — написал Яковлев.
Напомним, ранее Александр Яковлев сообщал, что ситуация в городе контролируется, однако по территории общины постоянно перемещаются российские военные.
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