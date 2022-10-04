"Илон Гиркин": украинские соцсети взорвались мемами из-за скандальных заявлений Маска (фото)

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.
Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.
Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".
Украинские пользователи соцсетей отреагировали на такие заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.
Так, в Сети упомянули, что ранее неоднозначными заявлениями по теме войны в Украине отмтетился Папа Римский.
В Сети предположили, что к таким выводам могло привести "увлечение" Маска и сравнили его с "героем мемов" оккупантом-"чмоней", а также кумом Путина Медведчуком после задержания.
Некоторые вообще сравнили американского миллиардера с террористом Гиркиным.
Вспомнили в Сети и уничтоженную оккупантами "Теслу" в Мариуполе с надписью "Илон Маск — х*й".
Это фото, сделанное из Мариуполя. The Tesla был перенесен по Russian occupiers. Кроме того, запечатлено на фонтане : "Элон Mask является пирог" pic.twitter.com/tEpPRHp1ER— Pavlo Syla (@pavlosyla) October 3, 2022
"Тесла" теперь – самая нелюбимая машина украинцев.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что причина неадекатных постов Маска – "русская женщина".
Напомним, что Илон Маск сделал скандальное заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. Украинские политики отреагировали на скандальные сообщения Маска. Ответил и лично Владимир Зеленский.