"Илон Гиркин": украинские соцсети взорвались мемами из-за скандальных заявлений Маска (фото)

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на такие заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Так, в Сети упомянули, что ранее неоднозначными заявлениями по теме войны в Украине отмтетился Папа Римский.