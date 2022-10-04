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"Илон Гиркин": украинские соцсети взорвались мемами из-за скандальных заявлений Маска (фото)

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"Илон Гиркин": украинские соцсети взорвались мемами из-за скандальных заявлений Маска (фото)

Фото: скриншот с видео

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на такие заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Так, в Сети упомянули, что ранее неоднозначными заявлениями по теме войны в Украине отмтетился Папа Римский.

В Сети предположили, что к таким выводам могло привести "увлечение" Маска и сравнили его с "героем мемов" оккупантом-"чмоней", а также кумом Путина Медведчуком после задержания.

© Алексей Голобуцкий
Фото: Алексей Голобуцкий
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Некоторые вообще сравнили американского миллиардера с террористом Гиркиным.

Вспомнили в Сети и уничтоженную оккупантами "Теслу" в Мариуполе с надписью "Илон Маск — х*й".

"Тесла" теперь – самая нелюбимая машина украинцев.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что причина неадекатных постов Маска – "русская женщина".

Напомним, что Илон Маск сделал скандальное заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. Украинские политики отреагировали на скандальные сообщения Маска. Ответил и лично Владимир Зеленский.

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