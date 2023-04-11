Илон Маск – друг или враг? Что он сделал для Украины хорошего и плохого

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и владелец Twitter Илон Маск оказался в центре внимания из-за отказа ограничивать аккаунты российских правительственных структур. В Украине Маска обвиняют в попустительстве пропаганде РФ, которая прямо поощряет военные преступления.

Бизнесмен, горячо поддерживавший Украину в начале полномасштабного российского вторжения, сегодня отличается неоднозначными заявлениями и действиями.

ТСН.ua разбирался, как менялись риторика и поступки Илона Маска относительно войны в Украине.

Twitter дал "зеленый свет" пропаганде РФ

Илон Маск 9 апреля отказался ограничивать аккаунты в Twitter российских правительственных структур и удалять твит экс-президента России Дмитрия Медведева со словами "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна". Маск считает, что "все новости в определенной степени являются пропагандой", и уверяет, что Twitter не будет продвигать и не будет ограничивать российские правительственные аккаунты, "только потому, что так делают другие платформы".

По данным источников издания BBC, из команды Twitter при руководстве Маска уволились несколько ключевых экспертов, занимавшихся конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая. В результате соцсеть практически перестала бороться с проплаченной российской пропагандой.

Twitter также не принимал мер по удалению твитов с секретными документами Пентагона о войне России против Украины, которые были слиты в Сеть.

Илон Маск с иронией прокомментировал утечку секретных данных: "Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета – это работает идеально и вообще не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть".

Кроме того, украинские власти критиковали Маска из-за того, что из трендов Twitter исчезла "война в Украине" и произошло радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии.

Пророссийские заявления Маска и проблемы со Starlink

25 февраля владелец Twitter оскандалился заявлением о Революции Достоинства, назвав ее "государственным переворотом". Он отметил, что экс-президент Виктор Янукович, очевидно, выиграл выборы нечестно, но "без сомнения произошел государственный переворот".

22 февраля Маск обвинил в эскалации войны в Украине заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, заявив, что "никто не продвигает эту войну больше", чем она.

В феврале также стало известно, что SpaceX приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками. Как объяснили в компании, интернет-сервис Starlink, "не предназначен для использования в виде оружия".

21 января американский миллиардер призвал правительство США не помогать Украине наносить удары по объектам в оккупированном Крыму.

"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискована для Украины и мира", – объяснил он.

3 октября 2022 года Маск повторил нарратив российской пропаганды о передаче Крыма Украине в результате "ошибки Хрущева". Бизнесмен выразил уверенность, что полуостров должен "формально быть частью РФ", а Украина должна иметь нейтральный статус. Он также предупредил, что результатом конфликта РФ и Украины может стать ядерная война.

Миллиардер предлагал провести "повторное голосование" на оккупированных территориях Крыма и Донбасса относительно того, "являются ли они частью России или Украины". Он утверждал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию".

Компания Маска SpaceX в сентябре 2022 года объявила, что из-за больших убытков прекратит финансирование спутниковой связи Starlink в Украине, которой пользуются военные и чиновники. Компания потребовала, чтобы Пентагон уплатил счета на сотни миллионов долларов за услуги связи в Украине. Заявление SpaceX было обнародовано на фоне сообщений от украинских военных о масштабных сбоях в работе Starlink, которые могли повлиять на ситуацию на фронте.

Возник скандал, однако впоследствии Илон Маск заверил, что не отключит терминалы Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставлять финансирование.

Чем Маск помог Украине

В начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины Илон Маск осудил действия Кремля и предоставил украинской армии помощь, которую трудно переоценить.

SpaceX отправила грузовики с терминалами Starlink в Украину, что обеспечило ВСУ надежной интернет-связью благодаря почти 4000 спутникам компании на околоземной орбите.

Кроме ВСУ, станции спутникового Интернета от Маска заработали в стратегически важных украинских госкомпаниях, в частности, в "Укрзализныце" и в операторе газохранилищ "Укртрансгаз". Терминалы Starlink поддерживают энергетическую инфраструктуру, помогают медикам в работе, снабжают Интернетом "пункты незламности".

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Министерство цифровой трансформации заявляло о планах совместно с Илоном Маском построить в Украине свою наземную станцию Starlink после победы в войне с Россией.

Также Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на дуэль, обещая побить его "одной левой". Миллиардер призывал Украину "держаться крепко", а также выражал поддержку той части россиян, которая выступила против войны.

Впрочем, с осени 2022 года риторика американского бизнесмена резко изменилась. Маск стал говорить о необходимости пойти на уступки России, о неспособности Украины победить в войне, об угрозе применения Кремлем ядерного оружия. Эксперты выдвигали версии о влиянии на Маска российских спецслужб и даже о тайных переговорах бизнесмена с Владимиром Путиным.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что, несмотря на множество скандальных заявлений, Илон Маск продолжает поддерживать Украину конкретными действиями.

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