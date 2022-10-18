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Илон Маск отозвал свое заявление в Пентагон о финансировании Starlink в Украине

Дата публикации
Просмотры
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Илон Маск отозвал свое заявление в Пентагон о финансировании Starlink в Украине

Илон Маск / Фото: Associated Press

Маск отозвал запрос в Пентагон об оплате работы Starlink в Украине.

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение в Пентагон об оплате работы Starlink в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

Маск оставил соответствующий комментарий под статьей Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность финансировать работу спутниковой связи Starlink.

"SpaceX уже отозвала свой запрос по финансированию", — написал он.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX в сентябре обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование спутниковой связи Starlink в Украине.

До этого Илон Маск предлагал Украине мирно разрешить конфликт с Россией и отдать РФ часть украинских территорий, где проживают сторонники России.

Украинские политики отреагировали на скандальные сообщения Илона Маска относительно Украины. Отписал на этот счет и лично Владимир Зеленский.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2746
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