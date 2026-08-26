Илон Маск получил одну из самых высоких государственных наград Украины: указ Зеленского

Илон Маск получил орден Свободы

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска высокой государственной наградой — орденом Свободы.

Об этом говорится в официальном указе №835/2026, который появился на президентском вебсайте.

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Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Как говорится в указе, американского предпринимателя и инженера удостоили этого знака отличия за выдающиеся личные заслуги перед Украиной.

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«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: Наградить орденом Свободы МАСКА Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний „СпейсЭкс“ и „Тесла“, Соединенные Штаты Америки».

Маск поставил условие Украине о войне

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на Илона Маска, чтобы тот разрешил использовать спутниковую систему Starlink для ударов по российским пусковым ракетным установкам.

По информации The Atlantic, Трамп не дал конкретного ответа, а бывший министр обороны Михаил Федоров продолжает переговоры по закрытым каналам, однако позитивного решения пока нет.

Маск настаивает на риске эскалации и призывает к заключению мирного соглашения, в то время как SpaceX ситуацию не комментирует. Ранее Федоров уже обращался к американскому миллиардеру из-за использования Starlink российскими войсками для наводки дронов. Тогда стороны согласовали план блокирования российского доступа к терминалам, хотя ВСУ продолжили использовать систему для собственных беспилотников.

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