Война в Украине / © Getty Images

Реклама

С тех пор как Илон Маск в феврале сделал невозможным использование Starlink российской оккупационной армией, украинские военные перешли в наступление. Украина вернула себе примерно 400 квадратных километров территории на юге Запорожской и Днепропетровской областей, где ранее быстро продвигались российские войска.

Об этом пишет в обзорной статье The Wall Street Journal.

Отключение Starlink для подразделений российской оккупационной армии в Украине показало, насколько важной стала коммерческая спутниковая интернет-система в современной войне, а также контроль, который сам Маск способен осуществлять над конфликтом.

Реклама

Что изменилось на поле боя

После потери доступа россиян к этой интернет-сети, украинские войска заметили резкое уменьшение количества дронов, преследовавших их.

Ранее на командных пунктах российские офицеры смотрели прямые трансляции с дронов и разворачивали ресурсы на основе увиденного. Система позволяла им мгновенно и безопасно координировать действия с пилотами дронов, которые затем направляли их на украинские цели.

Кроме того, определенное оборудование, которое в значительной степени зависело от Starlink, например наземные дроны, также стало гораздо менее полезным.

Также российские командиры потеряли возможность жестко контролировать своих бойцов, отслеживать их перемещение на линии фронта и предотвращать дезертирство.

Реклама

«Без Starlink эти солдаты изолированы, они не знают, что происходит возле домов, где они прячутся», — сказал в комментарии изданию боец Сил обороны Украины с позывным «Север».

Чем Россия пытается заменить Starlink

В течение первой недели, по словам украинских офицеров, российское командование постоянно повторяло солдатам, что связь скоро восстановится. Войска неоднократно пытались перезагрузить свои терминалы, что потом помогало украинским силам выявлять их местоположение и наносить по нему удары.

Без Starlink Россия была вынуждена гораздо больше полагаться на радиотрафик, который, в отличие от связи через Starlink, Украина смогла перехватывать.

Контрнаступление Украины в Запорожской области уже началось, когда Россия потеряла Starlink, и украинские войска увидели возможность посеять еще больший хаос.

Реклама

Однако, Москва сейчас ищет обходные пути. Украинские войска заявили, что российские силы прокладывают кабели связи между позициями и используют беспроводные интернет-системы меньшего радиуса действия, а также российские и китайские спутниковые услуги.

По словам военных и аналитиков, ни один из обходных путей не оказался таким же эффективным, как Starlink. Украинские войска подсчитали, что после потери Starlink россияне восстановили примерно на 60% координации по сравнению с предыдущим уровнем.

Как Украина использовала преимущество

Украина отправила небольшие группы для атаки на тыловые позиции россиян, надеясь, что оккупанты поверят, что прорвались гораздо большие силы.

В течение первых недель после сбоя российской связи Starlink Украине удалось оттеснить россиян от окраин Запорожья, областного центра, спасая город от атак большинства артиллерии.

Реклама

Февраль стал первым месяцем с 2023 года, когда Киев вернул больше территории в Украине, чем потерял.

Эмиль Кастехельми, соучредитель Black Bird Group, организации, занимающейся анализом обороны и разведки, отметил, что большая часть территории, которую вернула Украина, — это открытые поля и небольшие села.

