Илон Маск посмеялся со слов Зеленского о переговорах: что вызвало такую реакцию

Илон Маск отреагировал на слова Зеленского о том, что Трамп не сможет вынудить Украину сесть за стол переговоров с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ. На слова Зеленского отреагировал Илон Маск. Он заявил, что у украинского президента "потрясающее чувство юмора".

Маск совершил соответствующий пост в социальной сети Х.

«Мы независимая страна, и мы, мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает. И это не потому, что мы такие, а потому, что мы так должны относиться к любой стране, любому народу, лидерам – уважать. Это принцип равенства, за который мы и боремся”, – заявил Зеленский.

"У него потрясающее чувство юмора", – отреагировал на это Маск и поставил смайлик.

Пост Маска в соцсети X

Напомним, в некоторых европейских странах и даже в Киеве считают, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать лучшим вариантом для Украины, чем приход в Белый дом демократки Камалы Гаррис.

Украина и новая команда Трампа! Министр обороны – телеведущий, Илону Маску – новый департамент!

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