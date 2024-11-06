Илон Маск проведет ночь выборов в США с Трампом — СМИ

Американский миллиардер Илон Маск проведет ночь выборов вместе с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собеседников NYT.

Стало известно, что Маск планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида и будет в небольшом кругу людей, наблюдающих за результатами выборов вместе с экспрезидентом США.

"Дональд Трамп организовал несколько вечеринок разного уровня эксклюзивности, в том числе ужин для небольшого количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньшую вечеринку для тех, кто будет с ним в течение вечера", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 ноября, началось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.

Читайте также: