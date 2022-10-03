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Илона Маска и дальше "несет": что миллиардеру ответил Зеленский

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Илона Маска и дальше "несет": что миллиардеру ответил Зеленский

Фото: Associated Press

В ответ президент Владимир Зеленский поставил в Twitter свое шутливое голосование.

Американский бизнесмен Илон Маск после скандального предложения по мирным переговорам между Украиной и РФ запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросе Крыма.

Также он заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, поэтому "победа Украины в тотальной войне маловероятна"

"Они идут на полную военную мобилизацию, если Крым под угрозой . Население России в 3 раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", — добавил Маск.

В ответ президент Владимир Зеленский поставил в Twitter свое шутливое голосование:

Какой Илон Маск вам больше нравится:

  • Когда поддерживает Украину;
  • Когда поддерживает Россию.

В то же время, расследователи InformNapalm предположили, что Илона Маска могли сломать российские хакеры.

"Такой вывод можно сделать по некоторым признакам: не типичный стиль твитов, их частота, сообщения, противоречащие общей позиции Маска, которой он придерживался по отношению к Украине. + Синхронная активация российских ботов/троллей, которые спамят темой твитов Маска повсюду", — говорится в сообщении.

Напомним, что Илон Маск сделал скандальное заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. Украинские политики отреагировали на скандальные сообщение Маска.

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