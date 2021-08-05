Требовал деньги у директора КП: председателя Харьковской ОГА подозревают во взяточничестве

Оба суд отправил в СИЗО, но подозреваемые вышли оттуда под залог.

Председатель Харьковского областного совета — под подозрением. Артура Товмасян обвиняют во взяточничестве. Следователи выяснили, что он со своим заместителем требовали деньги у директора коммунального предприятия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



За более миллиона гривен обещали оставить мужа в должности. Тот согласился, но ушел в антикоррупционное бюро. Еще две недели назад заместителя Товмасян вместе с сообщником поймали во время передачи последнего транша взятки. Оба суд отправил в СИЗО, но подозреваемые вышли оттуда под залог. Тогда же в областном совете прошли обыски, в частности детективы проверяли и кабинет самого главы.

Но до сегодняшнего дня Артур Товмасян в уголовном производстве не фигурировал. С подозрением затянули, потому нужно было время на обработку доказательств, говорят в НАБУ. Если вину чиновника докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Во время проведения обысков, насколько мне известно, мобильные телефоны, которыми пользовалось указанное лицо, были в поврежденном состоянии. Были разбиты и выброшены из окна. Нужно будет экспертным путем установить, вообще возможно восстановить данные мобильного телефона и соответственно их идентифицировать по принадлежности указанному лицу", — прокомментировал детектив НАБУ Николай Карась.

Новости Украины: главу Харьковского облсовета обвиняют во взяточничестве

Напомним, что Высший антикоррупционный суд принял решение о назначении меры пресечения скандальном экс-судьи Днепровского райсуда Николаю Чаусу.

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