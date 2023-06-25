Imagine Dragons помог восстановить 14-летнему Саше дом, который полностью разрушили оккупанты

Американская группа Imagine Dragons помогла восстановить 14-летнему Саше с Николаевской области дом, который во время оккупации полностью разрушили российские военные.

В частности, подросток из Новогригорьевки снялся в клипе музыкантов на песню Crushed. Режиссер Тай Арнольд лично познакомился с Сашей и уговорил его стать героем видеоработы Imagine Dragons. Таким образом, мир увидел масштабы разрушений, которые нанесли российские оккупанты, и узнал историю 14-летнего подростка.

"Я познакомился с Сашей, когда доставлял гуманитарку в его село. Я смотрел на разрушенные дома и заметил, как Саша бродит в одиночестве. Мы начали общаться, и я узнал его историю, снял видео с ним, пока мы разговаривали. Пообщавшись с Imagine Dragons о клипе, я почувствовал, что кадры с Сашей могут рассказать важную историю об Украине и войне. В конце концов Саша согласился, и я очень рад, что мы создали хорошую историю, которая изменила его жизнь", — отметил режиссер.

Наконец разрушенный дом Сашу начали восстанавливать. Как рассказали в правительственной платформе UNITED24, послом которого в мае стала группа Imagine Dragons, дом подростка будет восстанавливать партнер платформы – сеть мультимаркетов "Аврора".

Дом 14-летнего Саши

"Тай сообщил нам, что снял щемящую историю о парне и думает, что из этого выйдет клип для Imagine Dragons. Конечно, мы были невероятно благодарны, ведь каждая такая работа — это возможность снова и снова напоминать миру о войне в Украине. Клип Crushed невозможно было смотреть без слез. И мы сразу поняли, что должны помочь Саше вернуться домой. Поэтому мы попросили о помощи нашего постоянного партнера", — рассказала координатор UNITED24.

В общем, дом подростка полностью разрушен, и его нужно отстраивать почти с нуля. Планируется, что через несколько месяцев семья Саша уже сможет вернуться в свой дом.

Дом 14-летнего Саши

"Дом Саши существенно разрушен, отстраивать целые фрагменты нужно с нуля. Поэтому мы решили добавить еще пару комнат и веранду, о которой мечтала мама Саши. Строители спешат, за пару месяцев обещали сдать работы", — прокомментировал соучредитель сети мультимаркетов.

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