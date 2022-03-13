"Имеем достаточно резервов продукции для нашего потребления", — Минагрополитики

В министерстве уверяют, что даже если производство остановится, все необходимое в большом запасе.

В Украине достаточно продуктовых запасов для граждан.

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Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Украина производит продукции в 5 раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сейчас у нас достаточно резервов продукции для нашего потребления. Например, пшеница. Украина за год потребляет 8 млн тонн. Сейчас мы имеем около 6 млн тонн. А летом уже будем иметь урожай озимой. По кукурузе мы имеем двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн тонн, а имеем 15 млн тонн. Подсолнечного масла у нас еще на 5 лет. Сахар — полтора года запаса", — отметил он.

Он добавил, даже если производство остановится, в Украине есть все необходимое в достаточном количестве, поскольку экспорт сейчас остановлен.

В Минагрополитики подчеркнули, что посевная кампания начнется там, где это возможно.