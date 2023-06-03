"Имеем "план Б": как Украина будет экспортировать продукцию в случае выхода России из зерновой сделки

Украина создала специальный страховой фонд для компаний, чьи суда будут заходить в наши порты.

Украина сможет продолжить экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России – у правительства есть "план Б" по продлению экспорта, если зерновое соглашение провалится.

Об этом агентству Reuters рассказал Министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

В июле прошлого года Организация Объединенных наций и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом.

Николай Сольский заявил, что Россия уже заблокировала использование главного черноморского порта Украины "Южный", несмотря на соглашение, и разрешает только одному судну в день доставлять украинскую продовольствие в определенные страны.

Россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зернового соглашения согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в "Южный" для экспорта.

"Действия, которые происходят там в последние дни, больше говорят о том, что на самом деле только юридически выглядит, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит", – сказал Сольский.

"План Б... исключает четвертую сторону (Россию – ред.) в этих отношениях", - сказал он.

Министр также рассказал, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

"Если нас полностью заблокируют, что фактически произошло, то перевозчики могут пройти через этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства", — сказал Сольский.

"Если мы будем полностью заблокированы, что почти (уже) фактически произошло, то перевозчики могут идти по этому коридору с гарантированной страховкой от нашего правительства", — сказал Сольский.

По его словам, у владельцев судов может быть "достаточно сильная" уверенность, что украинские военные и их противовоздушная оборона "могут выполнять свою работу".

Представитель ООН заявил в четверг, что Россия проинформировала официальных лиц, наблюдающих за этой инициативой, что Москва ограничит регистрацию в порту "Южный", пока все стороны не согласятся разблокировать транзит российского аммиака.

Напомним, в конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" по коридору в Черном море было продлено еще на два месяца.

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