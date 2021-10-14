Имеет форму гигантской груши: в Тернопольской области определили самую большую тыкву

Грузили в машину гиганта втроем.

Весит более пол центнера — поднять такую не каждому под силу. На Тернопольщине определили самую большую тыкву.

Как и кому удалось вырастить чемпиона, рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 октября.

Отмечается, что поместить ее на весы было не просто — тыква имеет форму гигантской груши, приплюснутой с одной стороны. Взвесить с первого раза не удается — нужны силачи.

И в конце-концов обуздание тыквы завершается объявлением ее веса — 55 кг. И конвертом, в котором три тысячи гривен. Конверт с деньгами получают супруги из Конюхов, которые вырастили гиганта. Говорят — выращивали эту тыква не на конкурс, а на корм скоту.

Тыква приобретает статус не только самого большого кабака с огорода, а становится главным объектом тыквенной инсталокации. Эту фотозону за несколько недель посетили уже двадцать пять тысяч человек. И еще столько же ожидают на следующей неделе, потому что теперь можно будет еще и сделать фото с тыквой-гигантом. Вход на эту тыквенную фотозону бесплатный, ажиотаж сумасшедший. Поэтому организаторы тыквенной локации планируют в следующем году провести здесь фестиваль тыквы и советуют хозяевам и хозяйкам уже сейчас думать, как им вырастить кабака-чемпиона. Потому как и призовой фонд, скорее всего, возрастет.

Новости Украины: в Тернопольской области определили самую большую тыкву

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