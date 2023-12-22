Имеет ли глава ВККСУ Игнатов российское гражданство: вывод журналистов

В медиа распространяется новость, что Служба внешней разведки нашла у главы ВККСУ Романа Игнатова гражданство России. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в расследовании "Схема".

Что обнаружили расследователи

Как акцентируют "Схемы", ВККСУ – это очень влиятельный орган. От членов комиссии зависит карьера украинских судей по всей стране. Да, еще год назад, когда проходил отбор членов комиссии, тогда еще кандидата в ВККС Романа Игнатова проверяли.

"У Игнатова был только старый советский паспорт. Но он никогда не получал гражданство Российской Федерации. Российская официальная система "Роспаспорта" не учитывает такого гражданина", — уверяют журналисты.

При исследовании вопроса о наличии у человека гражданства применяются широкий спектр различных инструментов и баз данных для тщательной перекрестной проверки.



"Откуда же Служба внешней разведки взяла номер якобы российского паспорта главы ВККСУ? Это – компоновка номера старого советского паспорта Игнатова (первые 6 цифр – 614064) и дать его получение (09.12). К тому же третья и четвертая цифра – должны соответствовать году выдачи или соседнего). То есть серию "40" в России начнут выдавать только в 2040 году", – объяснили расследователи.



По совокупности фактов "Схемы" констатировали: глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов не имеет российского гражданства.

Напомним, в ВККС разразился скандал. Глава сверхважного государственного учреждения Роман Игнатов, по информации СМИ, оказался гражданином России.

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