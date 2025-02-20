Имеет ли право полиция проверять военно-учетные документы: ответ юристов

Кроме того, юристы объяснили, где и в каких местах могут проверять военно-учетные документы.

Во время военного положения представители Национальной полиции имеют безоговорочное право на проверку у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов.

Об этом рассказали юристы юридической компании "Inseinin".

Юристы напомнили, что проверка таких документов производится на основании п.51 Постановления КМУ №560. По требованию полицейского мужчины обязаны предоставить для ознакомления такой документ. Права отказаться у них нет.

Поэтому сейчас, во время действия военного положения, все без исключения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ в форме QR-кода Резерв+ или письменного документа. Отсутствие такого документа квалифицируется как нарушение правил военного учета.

Где могут проверять военно-учетные документы

В общественных местах или на блок-постах,

По месту жительства,

По месту работы.

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Кроме того, по словам юристов, нигде нет запрета на требование таких документов, например во время посещения паспортного сервиса МВД, остановки автомобиля из-за нарушения ПДД или оформления ДТП.

В случае выявления нарушения правил военного учета или административного розыска за совершение правонарушения по ст.210 или 210-1 КУоАП может проводиться задержание и доставка военносвязанного в местный ТЦК.

Основания для административного задержания сотрудниками полиции

Отсутствие военно-учетного документа.

Несостояние на военном учете.

Уклонение от явки в ТЦК по повестке.

Уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии.

Отказ от вручения повестки.

Другие нарушения правил военного учета, предусмотренные постановлением КМУ №1487.

Раньше мы писали, почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск и как с него сняться.

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