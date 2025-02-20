Имеет ли право полиция проверять военно-учетные документы: ответ юристов

Кроме того, юристы объяснили, где и в каких местах могут проверять военно-учетные документы.
Во время военного положения представители Национальной полиции имеют безоговорочное право на проверку у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов.
Об этом рассказали юристы юридической компании "Inseinin".
Юристы напомнили, что проверка таких документов производится на основании п.51 Постановления КМУ №560. По требованию полицейского мужчины обязаны предоставить для ознакомления такой документ. Права отказаться у них нет.
Поэтому сейчас, во время действия военного положения, все без исключения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ в форме QR-кода Резерв+ или письменного документа. Отсутствие такого документа квалифицируется как нарушение правил военного учета.
Где могут проверять военно-учетные документы
- В общественных местах или на блок-постах,
- По месту жительства,
- По месту работы.
Кроме того, по словам юристов, нигде нет запрета на требование таких документов, например во время посещения паспортного сервиса МВД, остановки автомобиля из-за нарушения ПДД или оформления ДТП.
В случае выявления нарушения правил военного учета или административного розыска за совершение правонарушения по ст.210 или 210-1 КУоАП может проводиться задержание и доставка военносвязанного в местный ТЦК.
Основания для административного задержания сотрудниками полиции
- Отсутствие военно-учетного документа.
- Несостояние на военном учете.
- Уклонение от явки в ТЦК по повестке.
- Уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии.
- Отказ от вручения повестки.
- Другие нарушения правил военного учета, предусмотренные постановлением КМУ №1487.
Раньше мы писали, почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск и как с него сняться.
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