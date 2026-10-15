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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Имеет ли право ТЦК заходить в квартиру с повесткой: адвокат объяснил четкие пределы полномочий

Сама по себе повестка или присутствие полиции не отменяют права на неприкосновенность жилья, поэтому представители ТЦК не могут заходить в дом без добровольного согласия собственника или определения суда.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Повестка

Повестка

Работники ТЦК могут вручать повестки и проверять военно-учетные документы в предусмотренных законом случаях. Однако сама повестка или присутствие полиции не означают автоматическое право заходить в частный дом или квартиру без согласия владельца.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

По словам юриста, право на неприкосновенность жилья продолжает действовать и во время военного положения. Поэтому появление представителей ТЦК у дверей не создает обязанности впускать ее внутрь.

Симутин отмечает, что повестка сама по себе не является основанием для проникновения в квартиру. Обычные мобилизационные меры тоже не дают таких полномочий.

Для законного входа в жилище обычно требуется добровольное согласие человека или соответствующее судебное решение.

В то же время для полиции существуют исключительные случаи, когда она может попасть в квартиру без предварительного определения суда.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда необходимо немедленно спасти жизнь людей или непосредственно преследовать лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Присутствие полицейских вместе с работниками ТЦК не означает, что они могут автоматически заходить в дом.

Если представители ТЦК или полиции требуют доступа к жилью, человек может попросить их представиться, объяснить причину визита и назвать правовое основание для входа.

Также можно выяснить, имеют ли правоохранители соответствующее судебное решение, если именно на него они ссылаются как основание для проникновения в квартиру.

Ранее мы писали о том, могут ли военнослужащие ТЦК останавливать автомобили на блокпостах.

Как заявил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко, представители ТЦК и СП не могут самостоятельно останавливать автомобили, автобусы или маршрутки, чтобы вручить повестки водителям или пассажирам. Такие полномочия при наличии предусмотренных законом оснований есть только у Национальной полиции. При этом право вручить повестку в общественном месте не означает, что представители ТЦК могут самостоятельно останавливать транспорт.

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