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Имеет ли право ТЦК заходить в квартиру с повесткой: адвокат объяснил четкие пределы полномочий
Сама по себе повестка или присутствие полиции не отменяют права на неприкосновенность жилья, поэтому представители ТЦК не могут заходить в дом без добровольного согласия собственника или определения суда.
Работники ТЦК могут вручать повестки и проверять военно-учетные документы в предусмотренных законом случаях. Однако сама повестка или присутствие полиции не означают автоматическое право заходить в частный дом или квартиру без согласия владельца.
Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.
По словам юриста, право на неприкосновенность жилья продолжает действовать и во время военного положения. Поэтому появление представителей ТЦК у дверей не создает обязанности впускать ее внутрь.
Симутин отмечает, что повестка сама по себе не является основанием для проникновения в квартиру. Обычные мобилизационные меры тоже не дают таких полномочий.
Для законного входа в жилище обычно требуется добровольное согласие человека или соответствующее судебное решение.
В то же время для полиции существуют исключительные случаи, когда она может попасть в квартиру без предварительного определения суда.
Речь идет, в частности, о ситуациях, когда необходимо немедленно спасти жизнь людей или непосредственно преследовать лицо, подозреваемое в совершении преступления.
Присутствие полицейских вместе с работниками ТЦК не означает, что они могут автоматически заходить в дом.
Если представители ТЦК или полиции требуют доступа к жилью, человек может попросить их представиться, объяснить причину визита и назвать правовое основание для входа.
Также можно выяснить, имеют ли правоохранители соответствующее судебное решение, если именно на него они ссылаются как основание для проникновения в квартиру.
Ранее мы писали о том, могут ли военнослужащие ТЦК останавливать автомобили на блокпостах.
Как заявил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко, представители ТЦК и СП не могут самостоятельно останавливать автомобили, автобусы или маршрутки, чтобы вручить повестки водителям или пассажирам. Такие полномочия при наличии предусмотренных законом оснований есть только у Национальной полиции. При этом право вручить повестку в общественном месте не означает, что представители ТЦК могут самостоятельно останавливать транспорт.