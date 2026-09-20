Имеет ли силу распечатка из "Резерв+": юрист объяснил, что делать без нотариуса

Резерв+ / © ТСН.ua

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Распечатанный военно-учетный документ, сформированный через приложение «Резерв+», не нужно дополнительно удостоверять у нотариуса. Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военно-учетный документ.

Об этом обратил внимание начальник Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции Украины Тимофей Дудин.

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Какую силу имеет распечатка из «Резерв+»

Как пояснил Дудин, в соответствии с пунктом 9 Порядка оформления и выдачи военно-учетного документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. №559, электронный военно-учетный документ, в частности его распечатанная версия, и документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

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То есть, распечатка документа с «Резерв+» не считается копией бумажного военно-учетного документа. Поэтому требование о ее нотариальном удостоверении в качестве копии оригинала в этом случае не применяется.

Как проверяют документ

Достоверность электронного военно-учетного документа, в том числе распечатанного, проверяется с помощью QR-кода.

Согласно пункту 11 соответствующего Порядка, QR-код должен быть целым, пригодным для считывания и нанесен с достаточной контрастностью.

Именно таким способом можно проверить электронный ВОД, сформированный в «Резерве+».

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Когда может потребоваться нотариус

Нотариальное удостоверение копии возможно в другой ситуации, если речь идет о копии бумажного военно-учетного документа.

По правилам совершения нотариальных действий нотариус лично сравнить копию с оригиналом документа. Поэтому для заверения копии бумажного ВОД необходимо предъявить его оригинал.

Итак, если военно-учетный документ сформирован в электронном виде через «Резерв+» и просто распечатан, удостоверять такую распечатку у нотариуса не нужно. Ее подлинность подтверждается через QR-код.

По словам Дудина, такой подход отвечает целям цифровизации государственных услуг — упрощать взаимодействие граждан с государством и не создавать дополнительных процедур, которых законодательство не предусматривает.

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Напомним, ранее речь шла об отсутствии бронирования у военнообязанных. В частности, речь идет о несообщении об изменении места жительства или неявке по повестке.

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