Имеет ли выписка из ЦНАПа об обновлении данных юридическую силу и в чем нюанс: разъяснение Минобороны

При себе все равно нужно иметь военно-учетный документ.

Выписка из ЦНАПа об обновлении данных имеет и печать, и подпись, то есть она имеет юридическую силу. Но это не касается выезда граждан за границу.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Как пояснил Лазуткин, после 18 июня, когда будет QR-код и соответственно в "Резерве+" он также появится, эти документы можно будет применять и при пересечении границы.

"Пока в Украине действительно это можно делать (речь идет о юридической силе выписки из ЦНАПа, – ред.), но при себе нужно иметь военно-учетный документ, паспорт, согласно законодательству, которое у нас есть, которое у нас работает и по которому мы живем с 18 мая", – подытожил он.

Ранее в Минобороны прокомментировали очереди в ТЦК. Да, разработать единый алгоритм сложно из-за того, что количество людей, пропускная способность ТЦК по всей стране и в разных населенных пунктах отличается.

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