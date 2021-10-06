Имеет недвижимость за рубежом: кто такой председатель правления "Укрэксимбанка"

Женат, имеет двух сыновей.

Председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру 43 года, он, как и президент Украины Владимир Зеленский, родился и учился в Кривом Роге и до этого понедельник особенно публичной персоной не был. Но после нападения на журналистов "Схем" во время интервью прямо в его кабинете — о Мецгере заговорила чуть ли не вся страна.

ТСН.ua собрал все, что еще известно о банкире.

Так, на сайте банка в биографии Евгения Мецгера сообщается, что в 1999 году он закончил Криворожский национальный университет, получил диплом магистра с отличием. В 2001 году также с отличием закончил обучение в Киевском национальном экономическом университете.

После получения образования начал работать в банковской сфере. Сначала — в банке "Финансы и Кредит" в Днепропетровской области, а затем, с 2006 года — в государственном "Укрэксимбанке". Там он занимал руководящие должности до начальника управления малого и среднего бизнеса. В 2015 году перешел работать в "Укргазбанк", однако в 2020 году вновь вернулся в "Укрэксимбанк" уже на должность председателя правления.

Как осенью прошлого года писало "Новое время", Мецгера считают близким к президенту Владимиру Зеленскому. Жена Мецгера, Юлия, подруга Елены Кравец из "95 Квартала", сейчас является членом наблюдательного совета "ПриватБанка", куда ее назначил в июле 2019 президент Зеленский. До этого она работала юристом в "Укрэксимбанке".

Сам глава "Укрэксимбанка" в интервью "НВ Бизнес" подтвердил, что знаком с Зеленским, но они не друзья: "У меня достаточно широкий круг знакомых, друзей и товарищей, с кем я общался и продолжаю общаться. И я не скрываю, мы были знакомы, несколько раз видели друг друга и раньше. Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал. Мы знакомы, не больше".

В то же время известно, что в 2020 году Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий лично звонил Евгению Мецгеру и называл его "Женя". И именно через "Укрэксимбанк" проходит большая часть денег на президентскую программу "Большая стройка".

Согласно декларации жены Мецгера Юлии, их семья далеко не бедная. Так супруги Мецгер совместно владеет четырьмя квартирами в Киеве, двумя земельными участками, садовым домом и хозяйственным зданием в Яблунивке Макаровского района Киевской области. Имеют Мецгеры и недвижимость за рубежом — в Испании супругам принадлежат квартира площадью 87,7 м2, паркоместо площадью 20,2 м2 и кладовая, в Турции — две квартиры стоимостью почти 3 млн гривен.

Мецгер также имеют два автомобиля: Land Rover Range Rover 2018 производства стоимостью 1,68 млн гривен и Audi A5 2018 производства стоимостью 1,21 млн гривен.

Напомним, председатель правления Евгений Мецгер сложил полномочия после того, как журналистам "Радио Свобода" удалось восстановить видео нападения на съемочную группу программы "Схемы", которое по указанию банкира уничтожила его служба безопасности. Инцидент произошел накануне, во время записи официально оговоренного интервью с Мецгером. Председателю правления банка не понравился один из вопросов, он распорядился камеры забрать, а видеоматериал уничтожить. При этом к оператору применили физическую силу, а съемочную группу на час заблокировали в офисе председателя правления банка.

Впрочем, уничтоженный материал журналистам удалось восстановить. На скандал сразу отреагировали в посольстве США и Британии. А в Офисе президента заявили о необходимости отстранения председателя "Укрсимбанка". Уже через час сам Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об отстранении.

По факту препятствования профессиональной деятельности возбуждено уголовное дело.

Новости Украины: почему председатель правления Евгений Мецгер сложил полномочия

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку