Имеет онкозаболевание и инсулинозависимость: суд отправил под стражу фигуранта дело "ПриватБанка"

В четверг, 21 сентября, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами ПриватБанка Сергея Волкова. Адвокаты утверждают, что он борется с болезнями.

Об этом пишет "Телеграф".

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Известно, что новый фигурант дела ранее возглавлял столичный филиал учреждения. Теперь его подозревают в присвоении 5,7 млрд грн.

По словам правозащитника Владислава Опанасика, 62-летний Сергей Волков испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он болеет сахарным диабетом первого типа, борется с онкологией гортани (голосовых связок), имеет диабетическую стопу, стеноз сосудов, а также кардиологические заболевания, которые могут вызвать резкое внезапное повышение давления.

Как отмечает защита, эти болезни не возникли в ходе слушания, с ними Волков борется в течение длительного времени. Так, подсудимый на постоянной основе принимает 8 препаратов, среди них – инсулин, который нужно колоть каждый час. Более того, необходимо постоянно держать на контроле уровень сахара в крови, для чего нужны специальные приборы.

"Есть ли у него возможность продолжать это лечение в изоляторе СБУ? Есть ли там хоть какой-нибудь медицинский пункт, в котором при необходимости смогут оказать неотложную помощь человеку с таким количеством тяжелых заболеваний? У меня есть большие сомнения в этом", – констатировал адвокат.

Также правозащитники настаивают, что мужчина добровольно являлся следователям и предоставлял показания, не нарушая никаких требований. О тяжелом состоянии его здоровья правоохранителям было поставлено в известность еще при вручении ими подозрения.

"Несмотря на то, что мы не признаем обоснованности подозрения, ведь инкриминируемые Сергею Волкову преступления вообще не относились к сфере его полномочий, мы бы выполнили решение суда о домашнем аресте. Это хоть как-то согласовывалось бы со здравым смыслом и понятиями гуманности, ведь суд должен учитывать состояние здоровье фигуранта дела. Впрочем, все же понимают, что это за дело, и почему по нему принимаются именно такие решения", – добавляет правозащитник.

Адвокаты Волкова намерены установить, обеспечен ли их клиент необходимыми ему медицинскими препаратами, в каком состоянии он находится и в какой помощи нуждается. Кроме того, Опанасик настроен обращаться к Уполномоченному ВР по правам человека, чтобы как можно скорее решить вопрос об оперативном пересмотре меры пресечения.

Ранее НАБУ объявило о подозрении экс-бенефициару "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.

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