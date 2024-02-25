Имеет паралич и тяжело ходит: на Закарпатье ТЦК похитили и пытали мужчину, непригодного к службе – СМИ

Жена не раз пыталась связаться с Хустским ТЦК и СП, но все бесполезно.

На Закарпатье представители ТЦК похитили и пытали мужчину, который непригоден к службе. Более того, ВЛК происходила без врачей.

Об этом пишет Groza.

Что известно об инциденте

Александр Мартыненко жил в поселке Большая Дымерка Броварского района Киевской области. Он был трудоустроен на одном из релоцированных предприятий города Хуста Закарпатской области.

В 2018 году врачи едва спасли мужчине жизнь. Александру установили ряд тяжелых диагнозов, среди которых и паралич правой части лица и правой руки. Он готовился провести операцию на венах обеих нижних конечностей, поскольку имеет тяжелое течение варикозной болезни и постоянным жжением и синяками на ногах, тяжело ходит, хромает. После COVID-19 полгода не мог встать на ноги.

Анне удалось выяснить, что Александр Мартыненко утром 20 января приехал за коллегой в город Хуст и был похищен ориентировочно в 8.00 работниками ТЦК города Хуст. Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, его:

силой вытащили из машины и погрузили в автобус, хотя он не сопротивлялся

доставили в Хустский РТЦК и СП

отвели к начальнику Василию Зубатову, который забрал его военный и выгнал в коридор

в коридоре мужчины в балаклавах начали его таскать по коридору и бить,

затем потащили в подвал, отобрали документы и мобильный телефон, применяли разные приемы пыток.

в кабинете ВЛК его крутили и положили на стол руку, присутствующий врач взял анализ крови с пальца и сразу положил на стол готовый вывод ВЛК, заранее подготовленный и подписанный перечнем врачей, которые в глаза не видели Мартыненко Александра Михайловича, а он их.

Работодатель супруга Кохан Иштван узнал, что Мартыненко находится во Львовской области в учебном центре ВСУ. По его словам, у Александра было спутано сознание и он был очень напуган, говорил, что не сопротивлялся, чтобы не навредить себе еще больше.

"Именно такую просьбу он передал мне, чтобы я ничего не делала, потому что сделаю ему хуже и его больного отправят "на мясо", – поделилась Анна.

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Больной нуждается в стационарном лечении

Как отметила жена, у Александра поднималась температура 39, которая крайне опасна для больного. Ему периодически становилось плохо, поэтому его направляли на осмотр врачам. Да, хирург констатировал, что мужчине срочно нужна операция на венах обеих нижних конечностей. Также невролог направил пациента на МРТ. Оба специалиста назначили повторное освидетельствование, но часть не выпускает Александра. Посещение врачей проходило под конвоем, обследованием постоянно препятствовали. Женщина убеждена, что мужчину подвергают опасности, более того, ему может грозить смерть.

Пока на него составлен рапорт. И если он покинет часть и посетит врачей самовольно, то ему припишут статью дезертирство.

Сейчас женщина обратилась в прокуратуру и ДБР Западного региона, чтобы:

предоставить мужчине возможность пройти настоящую врачебную комиссию

возбудить уголовное дело в отношении работников Хустского ТЦК и воинской части по факту незаконного лишения свободы, превышения власти или служебных полномочий, подделки документов, пыток и квалифицировать преступление согласно другим статьям действующего законодательства Украины.

Напомним, в Ровенской области 29-летний мужчина скончался на третий день после мобилизации.

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