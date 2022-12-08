Имеет право на анонимность: украинцы с юмором отреагировали на заблюренного кота с фото обысков в УПЦ (МП)

Юзеры поделились на две группы: одна шутит, что животное работает на украинские спецслужбы, другая, что кот – за УПЦ МП.

Пользователи живо обсуждают фото кота, которому прессслужба СБУ заблюрила мордочку. Фото сделано во время масштабных обысков в епархиях УПЦ (МП) в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

8 декабря Служба безопасности опубликовала новость о контрразведывательных (безопасных) мерах в помещениях Московского патриархата и разместила фотограции с места событий. На одной из фотографий были подозреваемые и два черных кота, одному из которых прессслужба решила заблюрить мордочку. Пользователи поблагодарили ведомство за юмор. Юзеры поделились на две группы: одна шутит, что животное работает на украинские спецслужбы, другая, что кот – за УПЦ МП. Под фото пользователи соцсети оставили веселые комментарии:

Репутация кота не пострадала. Заблудили.

Вы лучшие.

Он – агент под прикрытием.

Это сделало мой день. Бережем котиков

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Также на фотографию отреагировал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. На странице в фейсбуке разместил фото с черным котом и попросил СБУ "заблюрить ему лицо".

"Ребята, а можете и мне морду зарисовать, потому что я тем фсбшникам в рясах вреда наделал еще до того как это стало мейнстримом. Пароль: Ясиноватая-Керчь", — подписал фото Ткач.

Под этим сообщением оставил комментарий спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он пошутил, что "пока идет досудебное следствие, даже кот имеет право на анонимность!"

Напомним, что 8 декабря следователи СБУ провели обыски в епархиях УПЦ (МП) на территории четырех областей – в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. В ходе них обнаружили российские паспорта, пропагандистскую литературу, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических "ЛДНР".

Очаги "русского мира": СБУ продолжает обыски храмов и монастырей УПЦ МП

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