"Имеет право на самозащиту": в ЕС высказались о мобилизации в Украине

ЕС

Украина имеет полное право на самозащиту и должна самостоятельно решать, как мобилизовать людей в свою армию.

Об этом заявила Кайса Оллонгрен, бывшая министерка обороны Нидерландов, а ныне специальный представитель Евросоюза по правам человека, в интервью LIGA.net.

На вопрос журналиста, не противоречит ли мобилизация правам человека, Оллонгрен ответила, что «очень положительным» является тот факт, что даже в условиях войны в Украине происходит «здоровая дискуссия» на эту тему.

«Украина имеет полное право на самозащиту и, конечно, должна решать, как мобилизовать людей для своих вооруженных сил. Эти дебаты проходят в надлежащих институциях — в правительстве, парламенте и при участии президента», — считает Оллонгрен.

Напомним, в Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Этот реестр должен начать работу до конца 2025 года.

В Украине с 2026 изменятся правила бронирования во время мобилизации. Предприятия смогут бронировать работников только при средней зарплате от 21,6 тысяч гривен. Пока этот показатель меньше.