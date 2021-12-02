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Имеет вес 3-месячного малыша: в Днепропетровской области родился мальчик-рекордсмен (фото)

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Имеет вес 3-месячного малыша: в Днепропетровской области родился мальчик-рекордсмен (фото)

Ребенок родился путем кесарева сечения.

В Павлограде Днепропетровской области на свет появился малыш-рекордсмен. Мальчик родился с весом более 5 кг.

Об этом сообщает 5632.

В роддоме Павлограда родился младенец-богатырь. 30 ноября на свет появился мальчик весом 5 кг 170 г и ростом 61 см.

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Богатыря назвали Артемом.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо.

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Новорожденный мальчик родился путем кесарева сечения.

В феврале этого года в роддоме Павлограда на свет появился ребенок с весом 5 кг, но маленький Артем – настоящий рекордсмен этого года.

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Напомним, что в Киеве мать-рекордсменка помогла выкормить полторы сотни младенцев.

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