Имеет вес 3-месячного малыша: в Днепропетровской области родился мальчик-рекордсмен (фото)

Ребенок родился путем кесарева сечения.
В Павлограде Днепропетровской области на свет появился малыш-рекордсмен. Мальчик родился с весом более 5 кг.
Об этом сообщает 5632.
В роддоме Павлограда родился младенец-богатырь. 30 ноября на свет появился мальчик весом 5 кг 170 г и ростом 61 см.
Богатыря назвали Артемом.
Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо.
Новорожденный мальчик родился путем кесарева сечения.
В феврале этого года в роддоме Павлограда на свет появился ребенок с весом 5 кг, но маленький Артем – настоящий рекордсмен этого года.
Напомним, что в Киеве мать-рекордсменка помогла выкормить полторы сотни младенцев.
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