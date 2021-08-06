Имел нулевые шансы: в Днепре в больнице Мечникова спасли 36-летнего мужчину с гигантской опухолью мозга

Мужчину оперировали в течение 5 часов.

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова провели сложнейшую операцию. Молодому человеку удалили гигантскую опухоль мозга.

Об этом в соцсети рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Он сообщил, что чмужчину, который буквально находился на пороге смерти, доставили в больницу Мечникова.

"Виталию 36, имел самую сладкую профессию — водитель по доставке мороженого. Этим летом постоянно чувствовал головокружение, тошноту, рвоту, потерю памяти, не узнавал близких. Затем кризис, затем ситуация обострилась. Близкие привезли в Мечникова. На МРТ гигантская опухоль лобной части головного мозга ", — рассказал Сергей Рыженко.

Врачи-нейрохирурги прооперировали мужчину и удалили опухоль. Операция длилась 5 часов.

"Взяли в операционную, не давая никому шансов. Только с помощью нейрохирургического супермикроскопа, нейромониторинга, нейронавигации и УЗИ аспирации удалось сделать операцию. Нейрохирурги Мечникова поставили еще один рекорд по спасению жизни, имея нулевые шансы", — отметил Рыженко.

Дома Виталия ждут жена и двое детей. Сейчас он возвращается к своему любимому делу — хочет сесть за руль.

Напомним, что в Днепре в больнице Мечникова вернули к жизни человека, который прыгнул в холодную воду, после чего ушел на дно водоема более чем на 20 минут.

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