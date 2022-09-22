Имел опухоль на лице: из щеки жителя Ровенщины вытащили 8-сантиметрового гельминта

В этом году это уже третий случай дирофиляриоза в Ровенской области.

В Ровенской области врачи удалили из щеки пациента 8-сантиметрового гельминта дирофилярию.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

"Пациенту из Здолбуновщины удалили восьмисантиметрового паразита Dirofilaria repens с участка щеки. Случай интересный, ведь больной более 9 месяцев искал причину появления опухоли на лице, абсолютно безболезненной, без характерных для дирофиляриоза ощущений движения, ползания под кожей, зуда, которая в один момент увеличилась вдвое", – рассказали в центре профилактики болезней.

Пациента прооперировали, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

"Паразит удален и идентифицирован как подкожная дирофилярия, в очаге заболевания проводится комплексное эпидемиологическое обследование", — говорится в сообщении.

Медики отметили, что в этом году врачам одного из медицинских учреждений Ровенской области пришлось третий раз встретиться с дирофилярией.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Ровно из головы женщины вытащили 9-сантиметрового гельминта. Потом произошел еще один подобный случай, на этот раз из головы жительницы Ровенщины вытащили 10-сантиметрового паразита.

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