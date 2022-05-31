Имел связи с военнослужащими контингента РФ: в Хмельницкой области задержали жителя Приднестровья

Имел связи с военнослужащими контингента РФ: в Хмельницкой области задержали жителя Приднестровья

В Хмельницкой области задержан гражданин Приднестровской молдавской республики.

Мужчина попал на территорию региона незаконно, поскольку имел запрет на въезд. Он пересек границу за пределами пункта пропуска и скрывался в одном из сел Хмельницкого района.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Хмельницкой области.

Нелегал был задержан оперативниками СБУ и миграционной полиции. Мужчина не мог объяснить спецслужбам цель своего пребывания в Украине. Впрочем, оказалось, что у иностранца связи между военнослужащими российского контингента, находящимися в непризнанном Приднестровье.

"В настоящее время проверяется информация о его причастности к разведывательно-подрывной деятельности страны-агрессорки", — сообщают в областном управлении СБУ.

Задержанному объявили подозрение за незаконное пересечение госграницы и решают вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Фото: Управление СБУ в Хмельницкой области.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру в "Укроборонпроме" и задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке. В общей сложности, с начала полномасштабной российской агрессии, СБУ разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

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