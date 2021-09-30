Имела 100% поражения легких: в Харькове от коронавируса умерла роженица

Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии.

В Харькове коронавирус унес жизнь роженицы. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

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Об этом сообщила харьковская волонтер Наталья Попова.

"Сердце Леночки не выдержало. Хочу поблагодарить от имени Ольги (мамы Елены) всех и каждого, кто в течение долгого времени поддерживал семью. С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение малыша Елены", — написала волонтер.

По ее словам, беременная женщина с коронавирусом поступила в больницу в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Ее сразу подключили к ИВЛ. Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться.

Напомним, что в Николаевском роддоме №1 за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла беременная женщина. Женщина имела сахарным диабетом.

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