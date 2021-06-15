Имели до 100 тыс. грн ежемесячно: в Черкассах юристка торговала фейковыми COVID-справками для путешествий

Ежемесячно злоумышленники изготовляли около сотни фальсифицированных справок.
В Черкассах правоохранители разоблачили схему по реализации поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечается, что документы подделывали для выезда за границу. Ежемесячно злоумышленники изготовляли около сотни фальсифицированных справок. Прибыли достигать 100 тысяч гривен в течение одного месяца. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.
Незоконну схему организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Изготовление справок с отрицательным ПЦР-тест на COVID-19 она наладила благодаря связям в нескольких лабораториях. Документы передавали заказчикам во время встреч в кафе.
Сейчас правоохранители решают вопрос о уведомление о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
Как сообщалось, в Днепропетровской области поймали женщину, которая торговала поддельными результатам ПЦР. Фальшивая справка об отсутствии коронавируса стоила тысячу гривен. Ни исследования покупателям не проводили. Такой «бизнес» устроила 41-летняя жительница Кривого Рога. Рекламу расклеивала в городе. После получения денег, говорят в полиции, вписывала фамилии клиента на фальшивые бланки с ненастоящими печатями.