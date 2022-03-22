Имели карту с отметками стратегических объектов: в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов

Один из задержанных в конце декабря приехал из Москвы и поселился в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области задержали восемь подозрительных лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Четыре человека, которые могут быть причастны к сбору информации в пользу РФ, задержаны в Днепре. Еще трех вероятных участников диверсионно-разведывательных групп правоохранители обнаружили в Кривом Роге.

В частности, возле моста в Самарском районе правоохранители остановили автомобиль, который резко изменил направление движения и пытался скрыться от полиции. Во время проверки у водителя в мобильном телефоне обнаружили многочисленные чаты с гражданами РФ, а с собой у него было около 200 тыс. гривен.

На все вопросы полицейских мужчина отвечал неуверенно и сбивчиво.

Остальные задержанные имели с собой карту территории с отметками, фото и видео улиц города с обозначением заводов и стратегических объектов, переписку в мессенджерах о количестве блокпостов и местоположении.

По предварительной информации , один из мужчин в конце декабря приехал из Москвы и поселился на Днепропетровщине.

Также в полиции сообщили, что в г. Новомосковске правоохранители установили женщину, которая призывала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".

Напомним, в Одесской области задержали россиянина, который собирал информацию о боевых позициях.