Имели право на отсрочку, но оказались в армии: военный омбудсмен раскрыла шокирующие цифры

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Около 7% всех мобилизованных в Украине имеют законное право на отсрочку от военной службы, однако из-за ошибок во время мобилизационных мероприятий оказываются в армии, что создает дополнительную нагрузку на армию и приводит к значительным потерям государственных ресурсов.

Об этом военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила в интервью «Суспільному».

«7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку, просто по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий», — отметила она.

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Решетилова пояснила, что причинами таких случаев могут быть некачественное проведение военно-врачебной комиссии, неучет представленных документов или наличие законных оснований для отсрочки.

«Это могут быть люди, которые имеют трех или более детей, оформили опеку над близкими родственниками, а также ближайшие родственники погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих», — сказала омбудсменка.

Решетилова подчеркнула, что мобилизация граждан, которые имеют законное право на отсрочку или освобождение от службы, не помогает решить проблему комплектования войска.

По ее словам, такие военнослужащие «все равно рано или поздно или будут уволены, или убегут, самовольно оставят часть, или же просто будут балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-то задачи».

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Военный омбудсмен также обратила внимание на значительные финансовые расходы государства на таких мобилизованных. Она отметила, что после призыва человек получает денежное обеспечение, форму, питание, средства индивидуальной защиты, проходит обучение и при необходимости лечится за счет государства.

«Это огромный объем ресурса, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации. И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос», — заявила Решетилова.

Она добавила, что такая практика не только приводит к значительным бюджетным расходам, но и создает дополнительное социальное напряжение в обществе.

По словам омбудсмена, в Офисе военного омбудсмена уже подсчитали, во сколько государству обходится один военнослужащий, который имел право на отсрочку или увольнение, однако конкретные суммы она не назвала. В то же время Решетилова подчеркнула, что речь идет об «очень больших цифрах», которые были приведены в отчете к ста дням работы Офиса военного омбудсмена.

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Напомним, в Украине существенно обновили правила бронирования работников и подходы к мобилизации. Правительство вводит новые требования к зарплатам и проверки предприятий, а в армии готовят большие реформы и изменение выплат.

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