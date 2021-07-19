Имели задачу отрезать ухо или палец: СБУ задержала нападавших на заместителя председателя АРМА

Заказчики нападения требовали у исполнителей запугать жертву.

Злоумышленники, которые в июне этого года организовали нападение на заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс служба СБУ.

Всего задержаны три человека, двое из которых — известные в криминальном мире люди.

Исполнителям была поставлена задача не убивать жертву, а только напугать, нанеся телесные повреждения. Сначала заказчики требовали отрезать заместителю председателя АРМА ухо или палец, а потом согласились на то, чтобы "всадить две пули — в руку и ногу". Предоплата за совершение преступления составляла 10 000 долларов.

Кроме денег, исполнителям предоставили информацию о личности потерпевшего и образе его жизни. В частности, указали, какими транспортными средствами он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения.

"В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и сделал имитацию выстрелов в потерпевшего", — сообщили в СБУ.

По месту жительства исполнителей в Киеве и Одессе проведены обыски. Фигурантам дела объявлены подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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