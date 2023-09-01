Имена врачей-взяточников и уклонистов обнародуют публично: Данилов о проверках ВВК

Это произойдет после того, как их вину докажут.

В Украине продолжаются проверки военно-врачебных комиссий. Окончательные результаты будут через две-три недели. Впрочем, фактов незаконных действий во избежание мобилизаций немало. Их выявляют на территории той или иной области.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"К большому сожалению, некоторые решили воспользоваться возможностью выписывать себе документы на непригодность к армии, что является абсолютно досадной ситуацией во время войны", — говорит он.

По словам Данилова, некоторым уклоняющимся врачам за взятки выписывали справку об отсутствии одной почки. Что больше — часто "непригодным" ставили один и тот же диагноз.

"Они не трудились. Если была сформирована та или иная группа, у них почти в 90% случаев был один и тот же диагноз. Они записывали на автомате. Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден, ему нечего пугаться ", – подчеркнул секретарь СНБО.

Факты подделки документов на ВВК выявляют каждый день, заметил Данилов. Когда вина будет доказана, то имена виновников будут обнародованы.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все имя и фамилии всех этих врачей будут обязательно известно. С фамилиями тех, кто получил от них такую помощь", — отметил он.

Данилов также добавил, что необходимо точно определить, где могут использоваться люди с ограниченной годностью.

Напомним, народный депутат Давид Арахамия заявил, что после всех проверок ВВК должны будут отвечать по закону. Люди, которые давали взятки и подделывали документы, будут наказаны.

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