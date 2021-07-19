Именины 19 июля: какое имя дать ребенку, и у кого День ангела

Именины 19 июля: какое имя дать ребенку, и у кого День ангела

День ангела (именины) сегодня, 19 июля, празднуют: Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий.

День, в который церковно празднуется память святого, имя которого носит человек, называется именинами, или Днем Ангела. Издавна небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок.

День ангела (именины) сегодня, 19 июля, празднуют: Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий.

Мужские именины:

Антон

Имя в переводе с греческого означает "соревноваться" и "вступать в бой". Значение имени Антон — "состязающийся" или "вступающий в бой".

Антон хороший, ласковый и немного задумчивый, серьезно относится к дружбе, спокойный и взвешенный человек, долго решается на поступок и тщательно просчитывает все последствия.

В работе Антон однолюб. Он, привыкший к одному рабочему месту, не будет даже пытаться найти что-то другое.

В семье Антон постоянный и надежный. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Слабое место — склонность к ревности. Он серьезно относясь к семейным отношениям, такого же отношения требует от жены.

Архип

Имя Архип греческого происхождения, оно звучало как Архипос, что значит, "повелитель лошадей".

Архип — это уверенный и ответственный человек, который не пускает слов на ветер. Друзей у него немного и все они проверены временем. Умеет ставить перед собой амбициозные цели и планомерно их достигать. Обладает высокой работоспособностью, ответственностью и самодисциплиной.

В семье Архип надежный и любящий человек. Достаточно требователен в быту, но готов много заботы взять на себя. О своих планах не рассказывает даже близким людям.

Валентин

Имя Валентин — происходит от латинского и означает "здоровый" или "сильный".

Обучение Валентину дается легко. Он усидчивый и проявляет особую работоспособность, добродушный и дружелюбный. Он приятный в общении человек и умеет находить общий язык почти со всеми. Немного робкий.

Слабым местом здоровья Валентина можно назвать его нервную систему.

Работа в жизни Валентина занимает одно из ведущих мест. Он любит и умеет работать. Специальности выбирает, где не нужно торопиться.

Семью Валентин часто создает неожиданно. Он скорее ищет себе подходящего партнера по жизни, чем любимую. Валентины сентиментальные и редко сердятся.

Василий

В переводе с греческого имя Василий означает "царский".

С детства Василий очень хороший, чем нередко могут пользоваться сверстники, но со временем он научится отличать кому правда нужно помочь, а кто пытается "сесть на шею".

У него отличная память, и он умеет разбираться в сути вопроса. Он не любит торопить события, но умеет добиваться своего, спокойно относится к собственному успеху и не умеет показывать собственные амбиции на людях.

Василий — спокойный и трудолюбивый, а его умение оригинально решать проблемы нередко ставит всех в тупик. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием.

Василий имеет склонность к хитрости и не считает это чем-то зазорным.

Виктор

Имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus, поэтому имя Виктор означает "победитель".

Виктор склонен к точным наукам, особенно к физике, он аккуратный и ответственный, иногда порывистый и даже импульсивный.

Виктор чрезмерно самовлюбленный, что влияет на его взаимоотношения с окружающими. Еще о Викторе можно сказать, что он обладает широким кругозором, может удачно работать в различных профессиях.

Он хороший семьянин, видно и из его отношения с близкими.

Слабое место — несамостоятельность.

Глеб

Значение имени Глеб — "наследник бога".

Глеб серьезный и спокойный, не любит поспешных решений, а попытки его торопить заканчиваются плачевно. Он очень ответственный человек, а потому не любит пустых слов.

Работа Глеба часто связана с руководством людьми. Из него получается прекрасный руководитель, строгий и справедливый.

Семья для Глеба очень ответственный шаг, поэтому он очень тщательно относится к выбору спутницы жизни.

Со скепсисом относится к женщинам.

Иннокентий

Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невиновен".

Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, домосед, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеют.

Они очень скромны и продвигаются к цели медленно, трудно сходятся и так же нелегко расстаются с людьми, могут работать в искусстве, и на производстве, могут быть церковнослужителями.

.Живуть богатой внутренней жизнью. Всем играм предпочитают шахматы. По некоторым Иннокентием выходят писатели, актеры.

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