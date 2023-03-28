Именины в апреле 2023 года: мужские и женские имена

Календарь именин на апрель 2023 года поможет определиться, как назвать ребенка, который родился во втором месяце весны. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Издавна православные христиане выбирали имя ребенку согласно церковному календарю именин, в котором указывают даты памяти всех святых. Мальчика или девочку называли именем святого или святой, день памяти которых был самым близким к дате рождения. Верующие считают, что так ребенок получает своего ангела-хранителя, всю жизнь наставляющего на путь истины и оберегающего от злых сил.

Дни ангела в апреле 2023 года: кто и когда празднует именины

1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;

– Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София; 2 апреля – Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;

– Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна; 3 апреля – Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;

– Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков; 4 апреля – Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;

– Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия; 5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей;

– Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей; 6 апреля – Владимир, Захар, Мартин, Степан, Петр, Яков;

– Владимир, Захар, Мартин, Степан, Петр, Яков; 7 апреля – Савва, Тихон;

– Савва, Тихон; 8 апреля – Авраам, Алла, Анна, Василий, Гаврило, Лариса, Прасковья, Степан;

– Авраам, Алла, Анна, Василий, Гаврило, Лариса, Прасковья, Степан; 9 апреля – Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;

– Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел; 10 апреля – Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;

– Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан; 11 апреля – Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп;

– Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп; 12 апреля – Иван, Захар;

– Иван, Захар; 13 апреля – Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф;

– Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф; 14 апреля – Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;

– Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим; 15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим;

– Георгий, Григорий, Ефим; 16 апреля – Мартин, Никита, Феодосия;

– Мартин, Никита, Феодосия; 17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;

– Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор; 18 апреля – Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

– Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен; 19 апреля – Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;

– Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков; 20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр;

– Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр; 21 апреля – Иван, Мария, Сергей;

– Иван, Мария, Сергей; 22 апреля – Гаврило, Вадим;

– Гаврило, Вадим; 23 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

– Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков; 24 апреля – Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

– Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков; 25 апреля – Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;

– Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей; 26 апреля – Дмитрий, Георгий, Марфа;

– Дмитрий, Георгий, Марфа; 27 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр;

– Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр; 28 апреля – Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;

– Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим; 29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;

– Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел; 30 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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