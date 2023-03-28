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Именины в апреле 2023 года: мужские и женские имена

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
792
Время на прочтение
2 мин
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Именины в апреле 2023 года: мужские и женские имена

Календарь именины в апреле 2023 года / Фото: Pexels

Календарь именин на апрель 2023 года поможет определиться, как назвать ребенка, который родился во втором месяце весны. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Издавна православные христиане выбирали имя ребенку согласно церковному календарю именин, в котором указывают даты памяти всех святых. Мальчика или девочку называли именем святого или святой, день памяти которых был самым близким к дате рождения. Верующие считают, что так ребенок получает своего ангела-хранителя, всю жизнь наставляющего на путь истины и оберегающего от злых сил.

Дни ангела в апреле 2023 года: кто и когда празднует именины

  • 1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;
  • 2 апреля – Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;
  • 3 апреля – Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
  • 4 апреля – Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;
  • 5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей;
  • 6 апреля – Владимир, Захар, Мартин, Степан, Петр, Яков;
  • 7 апреля – Савва, Тихон;
  • 8 апреля – Авраам, Алла, Анна, Василий, Гаврило, Лариса, Прасковья, Степан;
  • 9 апреля – Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
  • 10 апреля – Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;
  • 11 апреля – Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп;
  • 12 апреля – Иван, Захар;
  • 13 апреля – Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф;
  • 14 апреля – Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
  • 15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим;
  • 16 апреля – Мартин, Никита, Феодосия;
  • 17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;
  • 18 апреля – Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
  • 19 апреля – Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
  • 20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр;
  • 21 апреля – Иван, Мария, Сергей;
  • 22 апреля – Гаврило, Вадим;
  • 23 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
  • 24 апреля – Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
  • 25 апреля – Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;
  • 26 апреля – Дмитрий, Георгий, Марфа;
  • 27 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр;
  • 28 апреля – Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;
  • 29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;
  • 30 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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