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Именины в июле 2023 года: церковный календарь, который поможет назвать ребенка

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Именины в июле 2023 года: церковный календарь, который поможет назвать ребенка

Именины в июле 2023 года / Фото: Pexels

Кто празднует именины в июле 2023 года и как назвать мальчика или девочку, родившуюся внутри лета?

Именины или день ангела – один из важнейших дней в жизни каждого человека. Чтобы узнать, когда у вас день ангела, если вы родились внутри лета или как назвать ребенка в июле 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.

Именины в июле 2023 года: женские и мужские имена

  • 1 июля — Леонтий, Василий, Александр, Виктор;
  • 2 июля — Иван, Мария;
  • 3 июля — Андрей, Афанасий, Глеб, Елисей, Иван, Инна, Лука, Римма, Фома;
  • 4 июля — Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор;
  • 5 июля — Василий, Геннадий, Юлиана;
  • 6 июля — Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр, Федор;
  • 7 июля — Иван, Антоний, Яков, Никита;
  • 8 июля — Петр, Василий, Ефросинья, Константин, Николай, Прокопий, Семен, Федор;
  • 9 июля — Алипий, Анастасия, Диана, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора;
  • 10 июля — Георгий, Иванна, Мартин;
  • 11 июля — Иван, Сергей, Герман, Павел;
  • 12 июля — Павел, Петр;
  • 13 июля — Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Яков, Иван, Матвей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома;
  • 14 июля — Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Петр;
  • 15 июля — Фотий;
  • 16 июля — Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Филипп;
  • 17 июля — Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Андрей, Ефим, Марфа, Федор;
  • 18 июля — Сергей, Варвара, Елизавета, Анна;
  • 19 июля — Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Марфа;
  • 20 июля — Герман, Евдокия, Фома;
  • 21 июля — Прокопий;
  • 22 июля — Кирилл, Панкратий, Федор;
  • 23 июля — Александр, Антоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Стефан;
  • 24 июля — Ольга, Елена, Аркадий, Лев;
  • 25 июля — Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор;
  • 26 июля — Антоний, Гавриил, Юлиан, Сара, Стефан;
  • 27 июля — Иоанн, Стефан;
  • 28 июля — Владимир, Петр;
  • 29 июля — Алевтина, Валентина, Яков, Иван, Юлия, Павел, Петр, Федор;
  • 30 июля — Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита;
  • 31 июля — Опанас, Иван, Леонтий, Стефан.

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