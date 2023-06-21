Именины в июле 2023 года: церковный календарь, который поможет назвать ребенка

Кто празднует именины в июле 2023 года и как назвать мальчика или девочку, родившуюся внутри лета?
Именины или день ангела – один из важнейших дней в жизни каждого человека. Чтобы узнать, когда у вас день ангела, если вы родились внутри лета или как назвать ребенка в июле 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.
Именины в июле 2023 года: женские и мужские имена
- 1 июля — Леонтий, Василий, Александр, Виктор;
- 2 июля — Иван, Мария;
- 3 июля — Андрей, Афанасий, Глеб, Елисей, Иван, Инна, Лука, Римма, Фома;
- 4 июля — Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор;
- 5 июля — Василий, Геннадий, Юлиана;
- 6 июля — Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр, Федор;
- 7 июля — Иван, Антоний, Яков, Никита;
- 8 июля — Петр, Василий, Ефросинья, Константин, Николай, Прокопий, Семен, Федор;
- 9 июля — Алипий, Анастасия, Диана, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора;
- 10 июля — Георгий, Иванна, Мартин;
- 11 июля — Иван, Сергей, Герман, Павел;
- 12 июля — Павел, Петр;
- 13 июля — Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Яков, Иван, Матвей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома;
- 14 июля — Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Петр;
- 15 июля — Фотий;
- 16 июля — Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Филипп;
- 17 июля — Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Андрей, Ефим, Марфа, Федор;
- 18 июля — Сергей, Варвара, Елизавета, Анна;
- 19 июля — Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Марфа;
- 20 июля — Герман, Евдокия, Фома;
- 21 июля — Прокопий;
- 22 июля — Кирилл, Панкратий, Федор;
- 23 июля — Александр, Антоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Стефан;
- 24 июля — Ольга, Елена, Аркадий, Лев;
- 25 июля — Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор;
- 26 июля — Антоний, Гавриил, Юлиан, Сара, Стефан;
- 27 июля — Иоанн, Стефан;
- 28 июля — Владимир, Петр;
- 29 июля — Алевтина, Валентина, Яков, Иван, Юлия, Павел, Петр, Федор;
- 30 июля — Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита;
- 31 июля — Опанас, Иван, Леонтий, Стефан.