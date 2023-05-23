Именины в июне 2023: церковный календарь, который поможет назвать ребенка

Кто празднует именины в июне 2023 года и как назвать мальчика или девочку, родившихся в первый месяц лета?

Именины или день ангела – один из важнейших дней в жизни каждого человека. Чтобы узнать, когда у вас день ангела, если вы родились в первый месяц лета, или как назвать ребенка в июне 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.

Именины в июне 2023 года: женские и мужские имена

1 июня — Агап, Акакий, Настасия, Дмитрий, Зосима, Иван, Игнатий, Корнилий, Патрикий, Полиен, Прискилла, Сергей;

— Агап, Акакий, Настасия, Дмитрий, Зосима, Иван, Игнатий, Корнилий, Патрикий, Полиен, Прискилла, Сергей; 2 июня — Александр, Алексей, Аскалон, Астерий, Довмонт, Иван, Иосиф, Никита, Нина, Тимофей;

— Александр, Алексей, Аскалон, Астерий, Довмонт, Иван, Иосиф, Никита, Нина, Тимофей; 3 июня — Агапит, Елена, Карл, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав;

— Агапит, Елена, Карл, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав; 4 июня — Василиск, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Маркел, Павел, София, Федор, Эмма, Яков;

— Василиск, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Маркел, Павел, София, Федор, Эмма, Яков; 5 июня — Авраамий, Адриан, Александр, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Ефросинья, Иван, Игнатий, Исидор, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастян, Сильвестр, Федор, Яков;

— Авраамий, Адриан, Александр, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Ефросинья, Иван, Игнатий, Исидор, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастян, Сильвестр, Федор, Яков; 6 июня — Григорий, Иван, Маркел, Маркиан, Мелетий, Меркурий, Никита, Палладия, Семен, Серапион, Сергей, Степан, Сусанна, Фауст, Федор, Феликс, Христиан;

— Григорий, Иван, Маркел, Маркиан, Мелетий, Меркурий, Никита, Палладия, Семен, Серапион, Сергей, Степан, Сусанна, Фауст, Федор, Феликс, Христиан; 7 июня — Иван, Роберт, Федор, Ферапонт.;

— Иван, Роберт, Федор, Ферапонт.; 8 июня — Александр, Георгий, Елена, Иван, Карпо, Макар, Маркиян;

— Александр, Георгий, Елена, Иван, Карпо, Макар, Маркиян; 9 июня — Алипий, Анастасия, Диана, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора;

— Алипий, Анастасия, Диана, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора; 10 июня — Дмитрий, Евтихий, Захар, Игнатий, Никита, Павел, Эллада;

— Дмитрий, Евтихий, Захар, Игнатий, Никита, Павел, Эллада; 11 июня — Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Мария, Фаина, Федот, Феодосия;

— Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Мария, Фаина, Федот, Феодосия; 12 июня — Илларион, Исаакий, Наталья, Иаков;

— Илларион, Исаакий, Наталья, Иаков; 13 июня — Евсевий, Роман, Кристина;

— Евсевий, Роман, Кристина; 14 июня — Валериан, Денис, Юстин;

— Валериан, Денис, Юстин; 15 июня — Александр, Андрей, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна;

— Александр, Андрей, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна; 16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Иоланта, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан;

— Афанасий, Денис, Дмитрий, Иоланта, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан; 17 июня — Елизар Зосима, Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София;

— Елизар Зосима, Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София; 18 июня — Аполлон, Игорь, Иона, Ирина, Константин, Леонид, Марк, Федор;

— Аполлон, Игорь, Иона, Ирина, Константин, Леонид, Марк, Федор; 19 июня — Георгий, Илларион, Ростислав, София, Юлиана;

— Георгий, Илларион, Ростислав, София, Юлиана; 20 июня — Антон, Артемия, Артемон, Валерия, Зинаида, Иван, Клавдий, Мария, Степан, Тарас, Федот;

— Антон, Артемия, Артемон, Валерия, Зинаида, Иван, Клавдий, Мария, Степан, Тарас, Федот; 21 июня — Василий, Ефрем, Зосим, Иона, Константин, Павел, Федор, Феодосий, Феофан;

— Василий, Ефрем, Зосим, Иона, Константин, Павел, Федор, Феодосий, Феофан; 22 июня — Александр, Иван, Кирилл, Магдалина, Мария, Марфа;

— Александр, Иван, Кирилл, Магдалина, Мария, Марфа; 23 июня — Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан;

— Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан; 24 июня — Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария;

— Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария; 25 июня — Андрей, Анна, Арсений, Иван, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Феофан, Юлиан;

— Андрей, Анна, Арсений, Иван, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Феофан, Юлиан; 26 июня — Акулина, Анна, Антонина, Иван, Яков;

— Акулина, Анна, Антонина, Иван, Яков; 27 июня — Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав;

— Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав; 28 июня — Августин, Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Семен, Степан, Федор, Феодорит;

— Августин, Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Семен, Степан, Федор, Феодорит; 29 июня — Никифор, Тихон;

— Никифор, Тихон; 30 июня — Измаил, Иосиф, Кирилл, Мануил, Никита, Никифор.

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