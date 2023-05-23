Именины в июне 2023: церковный календарь, который поможет назвать ребенка

Кто празднует именины в июне 2023 года и как назвать мальчика или девочку, родившихся в первый месяц лета?
Именины или день ангела – один из важнейших дней в жизни каждого человека. Чтобы узнать, когда у вас день ангела, если вы родились в первый месяц лета, или как назвать ребенка в июне 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.
Именины в июне 2023 года: женские и мужские имена
- 1 июня — Агап, Акакий, Настасия, Дмитрий, Зосима, Иван, Игнатий, Корнилий, Патрикий, Полиен, Прискилла, Сергей;
- 2 июня — Александр, Алексей, Аскалон, Астерий, Довмонт, Иван, Иосиф, Никита, Нина, Тимофей;
- 3 июня — Агапит, Елена, Карл, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав;
- 4 июня — Василиск, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Маркел, Павел, София, Федор, Эмма, Яков;
- 5 июня — Авраамий, Адриан, Александр, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Ефросинья, Иван, Игнатий, Исидор, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастян, Сильвестр, Федор, Яков;
- 6 июня — Григорий, Иван, Маркел, Маркиан, Мелетий, Меркурий, Никита, Палладия, Семен, Серапион, Сергей, Степан, Сусанна, Фауст, Федор, Феликс, Христиан;
- 7 июня — Иван, Роберт, Федор, Ферапонт.;
- 8 июня — Александр, Георгий, Елена, Иван, Карпо, Макар, Маркиян;
- 9 июня — Алипий, Анастасия, Диана, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора;
- 10 июня — Дмитрий, Евтихий, Захар, Игнатий, Никита, Павел, Эллада;
- 11 июня — Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Мария, Фаина, Федот, Феодосия;
- 12 июня — Илларион, Исаакий, Наталья, Иаков;
- 13 июня — Евсевий, Роман, Кристина;
- 14 июня — Валериан, Денис, Юстин;
- 15 июня — Александр, Андрей, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна;
- 16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Иоланта, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан;
- 17 июня — Елизар Зосима, Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София;
- 18 июня — Аполлон, Игорь, Иона, Ирина, Константин, Леонид, Марк, Федор;
- 19 июня — Георгий, Илларион, Ростислав, София, Юлиана;
- 20 июня — Антон, Артемия, Артемон, Валерия, Зинаида, Иван, Клавдий, Мария, Степан, Тарас, Федот;
- 21 июня — Василий, Ефрем, Зосим, Иона, Константин, Павел, Федор, Феодосий, Феофан;
- 22 июня — Александр, Иван, Кирилл, Магдалина, Мария, Марфа;
- 23 июня — Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан;
- 24 июня — Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария;
- 25 июня — Андрей, Анна, Арсений, Иван, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Феофан, Юлиан;
- 26 июня — Акулина, Анна, Антонина, Иван, Яков;
- 27 июня — Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав;
- 28 июня — Августин, Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Семен, Степан, Федор, Феодорит;
- 29 июня — Никифор, Тихон;
- 30 июня — Измаил, Иосиф, Кирилл, Мануил, Никита, Никифор.
Читайте также: