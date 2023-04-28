Именины в мае 2023 года: как назвать ребенка, рожденного в последний весенний месяц

Именины – это особый, духовный, день рождения. В этот день христианин может обратиться к своему святому с таким же именем, чтобы попросить о помощи в любых делах. Считается, что если родители выберут своему ребенку имя святого или святого, память которых почитается в день рождения малыша, то его судьба будет счастливой и успешной.

Именины в мае 2023 года: женские и мужские имена

1 мая — Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара;

— Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара; 2 мая — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена;

— Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена; 3 мая — Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор;

— Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор; 4 мая — Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян;

— Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян; 5 мая – Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;

– Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор; 6 мая — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София;

— Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София; 7 мая — Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;

— Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета; 8 мая — Василий, Марк, Сергей, Ника;

— Василий, Марк, Сергей, Ника; 9 мая — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;

— Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира; 10 мая — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;

— Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария; 11 мая — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;

— Виталий, Кирилл, Максим, Анна; 12 мая — Арсений, Артем, Богдан, Василий;

— Арсений, Артем, Богдан, Василий; 13 мая — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков;

— Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков; 14 мая — Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара;

— Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара; 15 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;

— Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя; 16 мая — Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана;

— Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана; 17 мая — Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея;

— Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея; 18 мая — Адриан, Яков, Арина, Ирина;

— Адриан, Яков, Арина, Ирина; 19 мая — Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян;

— Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян; 20 мая — Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян;

— Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян; 21 мая — Адриан, Арсений, Иван, Ян;

— Адриан, Арсений, Иван, Ян; 22 мая — Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина;

— Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина; 23 мая — Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия;

— Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия; 24 мая — Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав;

— Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав; 25 мая — Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян;

— Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян; 26 мая — Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина;

— Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина; 27 мая — Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян;

— Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян; 28 мая — Дмитрий, Игнат, Анастасия;

— Дмитрий, Игнат, Анастасия; 29 мая — Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор;

— Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор; 30 мая — Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья;

— Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья; 31 мая — Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.

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