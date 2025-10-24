Имения под Киевом во время войны: экс-министр Чернышов стал фигурантом нового расследования

Скандальное строительство в Козине / © скриншот с видео

Из-за строительства имений в Козине Киевской области на десятки миллионов гривен бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов стал фигурантом нового расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в этих антикоррупционных органах.

Собеседники журналистов утверждают, что НАБУ и САП провели около 20 санкционированных судом обысков, связанных со строительством, которое велось через подконтрольные Чернышеву и его жене компании.

В постановлениях суда, которые оказались в распоряжении «УП», речь идет об ООО «Блум девелопмент» и обслуживающем кооперативе «Солнечный берег», через которые было приобретено «недвижимое имущество в виде земельных участков и домов, расположенных по адресу Киевская область, Обуховский район, пгт.

В упомянутых постановлениях суда указывается, что владелица «Блум девелопмент» Лилия Лысенко может быть доверенным лицом Чернышова, поскольку тот выписал на нее 6 доверенностей.

Предполагается, что этими действиями было совершено преступление, предусмотренное ч.3 ст. 209 УКУ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Источники «УП» сообщают, что, по информации следствия, совокупный доход Чернышова и его жены за 2019-2024 годы составил 106 млн грн, чего недостаточно для строительства такой недвижимости — ее стоимость может достигать десятков миллионов долларов.

Журналисты отметили, что строительство четырех имений в Козине площадью около 1000 кв. м каждый началось в 2019 году и продолжалось даже во время полномасштабного вторжения — в 2022-2025 годах.

«Учитывая отсутствие у Чернышева А.Н. и Чернышевой С.А. легальных источников доходов, которые бы обеспечивали приобретение в собственность вышеуказанного недвижимого имущества, существуют обоснованные основания полагать, что денежные средства могли быть получены преступным путем с последующей их маскировкой в недвижимость», — говорится в документе, который попал в руки журналистов.

Напомним, бывшего министра национального единства и экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева уже обвиняют в коррупции. Его подозревают в незаконных сделках вокруг строительства многоэтажки под Киевом. Ранее ТСН.ua подробно рассказал о скандале с Чернышевым и какие могут быть последствия для экс-министра.