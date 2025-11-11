Имения в Козине и миллионные "откаты": что известно о коррупционных делах Алексея Чернышова

Алексей Чернышов

Бывший вице-премьер — экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышов снова засветился в громком коррупционном скандале. На этот раз речь идет об организации масштабной схемы «откатов» в государственном секторе энергетики, а именно в НАЭК «Энергоатом».

В СМИ предполагают, что именно Чернышов систематически получал взятки, причем часть этих средств была получена через его жену в киевской медицинской клинике.

Подозрения относительно его незаконного обогащения усилились также из-за нового расследования о легализации миллионов через строительство элитных имений в Козине.

Что известно о скандалах, в которых фигурирует Чернышов — читайте в материале ТСН.ua

Подозрение в злоупотреблении должностью и получении взятки

По данным следствия в ноябре 2021 года застройщики Сергей Копыстыра и Олег Татаренко обратились к Чернышеву с просьбой посодействовать незаконному завладению более 11 га земли государственной агрофирмы «Цветы Украины» в Киеве. Чернышев делегировал координацию своему советнику Максиму Горбатюку.

За реализацию схемы чиновники получили неправомерную выгоду в 16,8 миллиона гривен в виде квартирных скидок: квадратный метр стоил им всего 1-8 тысяч гривен (при рыночной цене примерно 30 тысяч гривен). ВАКС взял под стражу Горбатюка и Володина с залогами в 25 и 20 миллионов гривен соответственно.

Поэтому 26 июня Чернышов получил подозрение от НАБУ и САП в злоупотреблении властью и получении неправомерной выгоды. А уже 27 июня ВАКС избрал Чернышеву меру пресечения в виде более 120 миллионов гривен залога. Суд также обязал подозреваемого носить электронный браслет.

Впоследствии, 2 июля за Чернышева внесли залог в полном объеме.

Строительство имений в Козине во время войны

Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов осенью 2025 года стал фигурантом нового расследования НАБУ и САП, связанного со строительством имений на десятки миллионов гривен в Козине. Следствие провело около 20 обысков и предполагает, что недвижимость (четыре имения площадью около 1000 м² каждый) приобреталась через подконтрольные компании, что может быть легализацией (отмыванием) преступных доходов (ч. 3 ст. 209 УКУ).

Скандальное строительство в Козине / © скриншот с видео

Совокупный легальный доход Чернышова и его жены за 2019-2024 годы (106 млн грн) признан недостаточным для такого строительства, стоимость которого может достигать десятков миллионов долларов.

«Учитывая отсутствие у Чернышева А.М. и Чернышевой С.А. легальных источников доходов, которые бы обеспечивали приобретение в собственность вышеуказанного недвижимого имущества, существуют обоснованные основания полагать, что денежные средства могли быть получены преступным путем с последующей их маскировкой в недвижимость», — говорится в документе, который попал в руки журналистов «Украинской правды».

Чернышов фигурирует в резонансном деле по «Энергоатому»: сколько денег получил чиновник

Недавно НАБУ обнародовало новые данныео коррупции в «Энергоатоме». Установлено, что руководитель финансовой «прачечной», известный как «Карлсон», контролировал потоки, которые в дальнейшем инвестировались в элитные дома и квартиры.

Кроме того, в рамках спецоперации «Мидас» детективы зафиксировали, как участники группы передали крупную сумму денег бывшему вице-премьер-министру Украины, известному под псевдонимом «Че Гевара».

По данным следствия, чиновник и его доверенные лица получили 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными. Передача средств происходила как непосредственно в офисе, так и в медицинской клинике в центре Киева, принадлежавшей одному из участников группы.

Следствие зафиксировало многочисленные диалоги, в частности между «Шугарменом» и координатором, о передаче 500 тысяч долларов В отдельном разговоре «Че Гевара» договаривался, как передать средства «чтобы не привлекать лишнего внимания», на что получил совет «отправим жену».

Скрин видео НАБУ Операция Мидас: ЧЕ ГЕВАРА / © НАБУ

Скрин видео НАБУ Операция Мидас: ЧЕ ГЕВАРА / © НАБУ

Установлено, что последнюю часть получила жена «Че Гевары» (профессор и доктор наук) 9 мая 2025 года в помещении медицинской клиники в Киеве. Это произошло уже после того, как сам экс-вице-премьер стал фигурантом расследования. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Хотя в деле не указывается имя, однако по данным из разных СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении.

