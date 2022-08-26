Именно террорист Россия ответственна за атаки на ЗАЭС — ISW

За цинические обстрелы Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре полную ответственность несет агрессор Россия.

Российские военные милитаризовали АЭС – хоть она расположена вдали от линии фронта, а также не достижима для обстрелов ВСУ. Действия государства-террориста России могут привести к роковым последствиям.

Об этом сообщили в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что именно агрессорка Россия ответственна за цинические атаки на ядерный объект.

"Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства обстрела, в проведении которого они обвиняют Украину, заслуживает внимания. Поскольку РФ контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина", – пояснили в Институте изучения войны.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети. Отключение воздушной линии из-за пожаров, вызванных постоянными обстрелами кафиров, привело к изменению в работе АЭС.

Вечером в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины , однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

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