Именно террорист Россия ответственна за атаки на ЗАЭС — ISW

За цинические обстрелы Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре полную ответственность несет агрессор Россия.
Российские военные милитаризовали АЭС – хоть она расположена вдали от линии фронта, а также не достижима для обстрелов ВСУ. Действия государства-террориста России могут привести к роковым последствиям.
Об этом сообщили в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что именно агрессорка Россия ответственна за цинические атаки на ядерный объект.
"Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства обстрела, в проведении которого они обвиняют Украину, заслуживает внимания. Поскольку РФ контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина", – пояснили в Институте изучения войны.
Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети. Отключение воздушной линии из-за пожаров, вызванных постоянными обстрелами кафиров, привело к изменению в работе АЭС.
Вечером в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины , однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.
Читайте также:
- Эксперт рассказал, руководит ли Путин ситуацией на фронте
- "Риск глобальной радиационной катастрофы": Зеленский сообщил, что нужно сделать, чтобы избежать аварии на ЗАЭС
- "Не только военное, но и политическое поражение": эксперт о том, как западное оружие изменило ситуацию на фронте