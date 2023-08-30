Именные конверты с деньгами: ДБР обнаружило махинации с выводами военно-врачебной комиссии в Винницкой области (фото)

Дельцам светит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники ДБР обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельнике Винницкой области. С февраля 2023 г. представители ВЛК наладили преступную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 3 тысяч долларов США.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

ДБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВЛК и представителей других медицинских учреждений города. Кроме того, есть основания полагать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые на самом деле непригодны к службе.

Сотрудники ДБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона/ДБР

30 августа 2023 г. работники ДБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона. Были обнаружены и изъяты средства связи, служебная документация, черновые записи, а также денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями.

Были изъяты средства неизвестного происхождения/ДБР

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили представительницу военно-врачебной комиссии, которая за взятку в две тысячи долларов обещала предоставить соответствующее решение ВЛК во избежание мобилизации.

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