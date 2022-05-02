"Имейте совесть": на Киевщине активизировались поджигатели сухостоя

За последние сутки в Киевской области зафиксировали пять случаев возгорания травы на площади в пять гектар.
Чрезвычайники предупреждают поджигателей сухостоя об уголовной ответственности.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как отмечается, не успели российские оккупанты уйти с Киевщины, как началась "генеральная уборка". В области снова подгорают экосистемы и открытые территории.
Только за последние сутки в области было зафиксировано пять случаев возгораний травяного настила на площади более пяти га, мусора – 0,5 га и торфа – 0,8 га.
“Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что обжиг украинской земли – преступление, за которое предусмотрена ответственность ”, – отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.
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