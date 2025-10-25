Имеют ли электромобили значительное влияние на потребление электроэнергии: объяснение эксперта

Электромобиль / © Associated Press

Электромобили не оказывают значительного влияния на потребление электроэнергии. Показатель составляет менее 1% всего объема потребления.

Об этом рассказал автомобильный блоггер, создатель Autogeek — первого электромобильного блога в Украине Евгений Муджири в эфире «КИЕВ24».

Эксперт пояснил, что сегодня весь автопарк электромобилей потребляет за год примерно столько же электроэнергии, сколько вся страна за день или полтора зимой.

«Поэтому считаться с этими цифрами и обвинять электромобилистов в том, что они потребляют то электричество, которое мог кто-то использовать на другие цели, это не совсем корректно и не совсем правильно, я считаю» — завершил он.

Ранее в Раде сообщили, когда могут быть отменены графики отключения света.

«Будет зависеть в первую очередь и от погодных условий, и от атак, потому что нет суток, чтобы враг не атаковал критическую инфраструктуру. Единственное, что бывают более массированные, о которых мы все знаем, но ежедневные мы, к сожалению, не все отслеживаем. Но враг не оставляет, каждый день практически летят», — описал ситуацию с графиками отключений света нардеп Сергей Нагорняк.