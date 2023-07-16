Имеют ли право бывшие пленные на льготы на обучение в университетах: детали

Бывшие пленные и их дети могут полностью или частично обучаться за счет бюджета.
Бывшие пленные и их дети имеют право на льготы для получения образования в училищах, колледжах и высших учебных заведениях.
Об этом идет речь в соответствующем законе, передает Оsvita.ua.
В частности, экс-пленные на их дети могут получить от государства полную или частичную оплату обучения. Также для них предусмотрены льготные долгосрочные кредиты для получения образования.
Кроме того, освобожденные из плена украинцы и их дети получат право на:
- социальную стипендию,
- бесплатное проживание в общежитии,
- обеспечение учебниками, безвозмездный доступ к интернету и системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Напомним, последний обмен пленными состоялся 6 июля. Тогда из вражеского плена вернули 45 защитников. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.
Также 6 июля из России вернули детей боевой медикине. 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару похитили оккупанты и скрывали это.
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