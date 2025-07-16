Имеют ли право ФЛП на бронирование от мобилизации - разъяснение

Бронирование / © ТСН.ua

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Сейчас предприниматели, которые работают как ФЛП, не имеют возможности забронировать себя или своих работников, ведь не обязаны вести воинский учет. Однако ситуация может измениться: в Верховной Раде рассматривают несколько законопроектов, которые позволят внедрить механизм «экономического бронирования» для этой категории лиц.

Об этом пишет 24 канал.

Имеют ли ФЛП право на бронирование сейчас

Согласно действующему постановлению КМУ №76 от 27 января 2023 года, отсрочка предоставляется только тем, кто работает в организациях или на предприятиях, ведущих персональный воинский учет. Это исключает ФЛП — как самозанятых лиц, так и их работников. Таким образом, на текущий момент частные предприниматели не имеют механизма для подачи заявления на бронирование.

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Кто из ФЛП сможет рассчитывать на бронирование

В Раде зарегистрированы несколько законопроектов (№11331, 11331-2, 11332), которые предлагают предоставить ФОПам возможность получить бронирование при условии выполнения ряда критериев:

ежемесячный задекларированный доход — не менее 61 200 грн (что втрое превышает обязательный сбор в ~20 400 грн);

подтверждение активной предпринимательской деятельности в предыдущем году;

регистрация ФЛП минимум за полгода до введения закона;

отсутствие налоговых или социальных задолженностей.

После принятия закона, Кабинет Министров должен утвердить четкий порядок предоставления отсрочки для таких предпринимателей, а именно бронирование будет возможным после уплаты определенного сбора.

Чего ждать в дальнейшем

На сегодняшний день изменения еще не приняты, однако есть все предпосылки для того, чтобы ФОПы с высокими доходами и прозрачной деятельностью также могли получить бронирование — как и работники стратегических предприятий. Если законопроекты поддержат, это позволит предпринимателям защитить себя от мобилизации, не прекращая экономической активности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине мобилизованные ФОПы или те, кто подписал контракт на службу в ВСУ, освобождаются от налогов и отчетности на все время службы — это предусматривают новые изменения в Налоговый кодекс.

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